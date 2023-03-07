Şeker Hastalığı Belirtileri – Çocuklarda, Erkeklerde Ve Kadınlarda Şeker Hastalığı Belirtileri Nelerdir, İlk Nasıl Ortaya Çıkar?

Şeker Hastalığı belirtileri günümüzde hem sağlık programlarının hem de güncel tıp Literatüründe sıkça yer bulmaktadır. Günümüz dünyanın en büyük sağlık problemlerinden olan şeker hastalığı kanserden sonra en çok araştırılıp tartışılan hastalıklardan biridir. Ölümcül olan ve yediden yetmişe çocuklarda erkeklerde ve kadınlarda Şeker Hastalığının belirtileri olabilen bir hastalıktır. Bu nedenle şeker hastalığı başlangıcı nasıl anlaşılır, sorusu için belirtileri nelerdir göz atmak yararlı olacaktır.
Çağın hastalıkları arasında en ön sırada yer alan diyabet yani şeker hastalığı, ölümcül olan birçok hastalığın oluşmasına neden olabilmektedir. Dünyanın her yerinde görülen yaygın bir hastalıktır. Hastalığın tam adı Diabetes Mellitus olup Yunancada şekerli idrar anlamına gelmektedir. Şeker hastalığı, temelde kan şekeri ve bu şekerin hücrelerde kullanılmasını sağlayan insülin hormonu arasındaki dengesizlik sonucu ortaya çıkar. Hastalık sonucu, şeker hücrelerde olması gerektiği gibi kullanılamadığı için kan şekeri serbest halde kanda dolaşmaya başlar. Zamanla vücuttaki dolaşım ağı ile damarların gittiği her yere ve damarların kendisine zarar vermeye başlar. Şeker bir süre sonra damarlara ve organlara zarar verdiği için hastalık uzun vadede ölümcül olabilmektedir. Diyabet hastalığı sinsi bir hastalıktır ve genelde vücuda yerleştikten sonra fark edilir.
Diyabet hastalığı çok sinsi bir hastalık olmakla birlikte ancak vücuda yerleştikten sonra belirti vermeye başlar. Bu belirtiler şunlardır:
Şeker hastalığı belirtileri, ağız kuruluğu, çok su içme, çok idrara çıkma, kilo kaybı, iyileşmeyen yaralar, halsizlik, yorgunluk, bulanık görme, kaşıntı gibi şikâyetlere neden olur. Hastalığın erken dönemlerinde herhangi bir şikâyet olmayabilir.
Sessiz ilerleyebilen şeker hastalığı fark edilmediğinde; kalp hastalığı, damar hastalığı, felç, böbrek hastalığı, göz arkasında kanama, uzuvlarda his kaybına gibi pek çok sorunlara neden olabilir. Bu nedenle düzenli hekim kontrolü önem taşıyor.