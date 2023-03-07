Şeker Hastalığı Belirtileri – Çocuklarda, Erkeklerde Ve Kadınlarda Şeker Hastalığı Belirtileri Nelerdir, İlk Nasıl Ortaya Çıkar?

Şeker Hastalığı belirtileri günümüzde hem sağlık programlarının hem de güncel tıp Literatüründe sıkça yer bulmaktadır. Günümüz dünyanın en büyük sağlık problemlerinden olan şeker hastalığı kanserden sonra en çok araştırılıp tartışılan hastalıklardan biridir. Ölümcül olan ve yediden yetmişe çocuklarda erkeklerde ve kadınlarda Şeker Hastalığının belirtileri olabilen bir hastalıktır. Bu nedenle şeker hastalığı başlangıcı nasıl anlaşılır, sorusu için belirtileri nelerdir göz atmak yararlı olacaktır.

Şeker Hastalığı Nedir?

Çağın hastalıkları arasında en ön sırada yer alan diyabet yani şeker hastalığı, ölümcül olan birçok hastalığın oluşmasına neden olabilmektedir. Dünyanın her yerinde görülen yaygın bir hastalıktır. Hastalığın tam adı Diabetes Mellitus olup Yunancada şekerli idrar anlamına gelmektedir. Şeker hastalığı, temelde kan şekeri ve bu şekerin hücrelerde kullanılmasını sağlayan insülin hormonu arasındaki dengesizlik sonucu ortaya çıkar. Hastalık sonucu, şeker hücrelerde olması gerektiği gibi kullanılamadığı için kan şekeri serbest halde kanda dolaşmaya başlar. Zamanla vücuttaki dolaşım ağı ile damarların gittiği her yere ve damarların kendisine zarar vermeye başlar. Şeker bir süre sonra damarlara ve organlara zarar verdiği için hastalık uzun vadede ölümcül olabilmektedir. Diyabet hastalığı sinsi bir hastalıktır ve genelde vücuda yerleştikten sonra fark edilir.

Çocuklarda Erkeklerde Ve Kadınlarda Şeker Hastalığının Belirtileri

Diyabet hastalığı çok sinsi bir hastalık olmakla birlikte ancak vücuda yerleştikten sonra belirti vermeye başlar. Bu belirtiler şunlardır:

İdrar Sıklığı: İnsülin yeterli ölçüde salgılanmadığında ya da kan hücreleri insüline karşı direnç gösterdiğinde, kandaki şeker hücrelerde kullanılamaz.

İnsülin yeterli ölçüde salgılanmadığında ya da kan hücreleri insüline karşı direnç gösterdiğinde, kandaki şeker hücrelerde kullanılamaz. Aşırı susama: İnsülin hormonları çalışmadığında, kan şekerinin atılması için yapılan aktiviteler su ihtiyacı doğurur. Vücudun sürekli olarak kendini yenilemesi gerekir ve bu ciddi bir sıvı kaybı yaratır.

İnsülin hormonları çalışmadığında, kan şekerinin atılması için yapılan aktiviteler su ihtiyacı doğurur. Vücudun sürekli olarak kendini yenilemesi gerekir ve bu ciddi bir sıvı kaybı yaratır. Ani Kilo Kaybı: Diyabet, aşırı kilolara bağlı olarak gelişebilen bir hastalıktır. Sürekli idrar çıkarıldığında bununla oranlı olarak kilo kaybı gerçekleşebilir

Diyabet, aşırı kilolara bağlı olarak gelişebilen bir hastalıktır. Sürekli idrar çıkarıldığında bununla oranlı olarak kilo kaybı gerçekleşebilir Yoğun Açlık Hissi: Kas yıkımı, idrar sıklığı ve keton cisimciklerinin salınımı açlık hissine yol açar. Ani kilo ve enerji kayıplarından sonra vücut bunu telafi etmek isteyecektir.

Kas yıkımı, idrar sıklığı ve keton cisimciklerinin salınımı açlık hissine yol açar. Ani kilo ve enerji kayıplarından sonra vücut bunu telafi etmek isteyecektir. Bulanık Görme: Belirtildiği gibi, glikoz seviyesi yükseldiğinde vücutta su kaybı gerçekleşir. Göz merceği de su kaybının gerçekleştiği bölgelerden biridir. Dolayısıyla, bulanık görme, diyabet hastalığının en yaygın belirtileri arasındadır

Belirtildiği gibi, glikoz seviyesi yükseldiğinde vücutta su kaybı gerçekleşir. Göz merceği de su kaybının gerçekleştiği bölgelerden biridir. Dolayısıyla, bulanık görme, diyabet hastalığının en yaygın belirtileri arasındadır Enfeksiyon Eğilimi: Şeker hastalığından sonra vücudun çeşitli yerlerinde bulaşmalar görülebilir ve mevcut enfeksiyonlar daha çok büyüyebilir.

Şeker hastalığından sonra vücudun çeşitli yerlerinde bulaşmalar görülebilir ve mevcut enfeksiyonlar daha çok büyüyebilir. Cilt Problemleri: Diyabet sürecinde enfeksiyonun artması, hücrelerdeki suyun tüketilmesi ve vücudun yenilenmesinin zorlaşması, deri hastalıklarına sebep olabilir

Diyabet sürecinde enfeksiyonun artması, hücrelerdeki suyun tüketilmesi ve vücudun yenilenmesinin zorlaşması, deri hastalıklarına sebep olabilir Adet Sorunları: Diyabet, kadınlarda adet gecikmesine sebep olabilir. Bu süreçte adet gecikmesi veya sıklığı görülebilir.

Diyabet, kadınlarda adet gecikmesine sebep olabilir. Bu süreçte adet gecikmesi veya sıklığı görülebilir. Yorgunluk ve Halsizlik: İnsülin hormonları dengeli bir biçimde salgılanmadığında, vücut kandaki şekeri atmak için ciddi bir çaba harcayacaktır. Bu durumda yorgunluk ve halsizlik görülmesi normaldir.

İnsülin hormonları dengeli bir biçimde salgılanmadığında, vücut kandaki şekeri atmak için ciddi bir çaba harcayacaktır. Bu durumda yorgunluk ve halsizlik görülmesi normaldir. Depresyon: Depresyon, psikiyatrik bir rahatsızlık olmakla birlikte, vücudun hormonal dengesine bağlıdır. Sürekli ve sebepsiz bir depresyon hali, şeker hastalığının belirtisi olabilir.

Şeker Hastalığı Başlangıcı Nasıl Anlaşılır?

Şeker hastalığı belirtileri, ağız kuruluğu, çok su içme, çok idrara çıkma, kilo kaybı, iyileşmeyen yaralar, halsizlik, yorgunluk, bulanık görme, kaşıntı gibi şikâyetlere neden olur. Hastalığın erken dönemlerinde herhangi bir şikâyet olmayabilir.

Sessiz ilerleyebilen şeker hastalığı fark edilmediğinde; kalp hastalığı, damar hastalığı, felç, böbrek hastalığı, göz arkasında kanama, uzuvlarda his kaybına gibi pek çok sorunlara neden olabilir. Bu nedenle düzenli hekim kontrolü önem taşıyor.