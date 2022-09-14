Sepsis her 2,8 saniyede bir kişiyi öldürüyor! İlk belirtisine dikkat...

Hemen hemen herkes hayatının belirli döneminde enfeksiyon geçiriyor. Bazen bu enfeksiyonlar sepsis tablosuna neden oluyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, vücutta gelişen ağır enfeksiyon sonucunda bağışıklık sisteminin verdiği yoğun tepki olarak tanımlanan sepsisin, organ yetmezliğinden ölüme kadar uzanan ciddi durumlara yol açabildiğini belirtti. Demirkıran, sepsisin dünya genelinde en sık karşılaşılan hastalık olduğunu söyleyerek sepsisin her yaş grubundan insanı etkileyebildiğini ama özellikle kronik hastalığı olanların, 1 yaş altı çocukların, 60 yaş üstündeki yetişkinlerin ve bağışıklık sistemi baskılanan kişilerin yüksek risk grubunda yer aldığını bildirdi.
5 ÖLÜMÜNDEN 1'İ SEPSİS YÜZÜNDEN
Erken tedavi edilmeyen sepsisin hayati organlar üzerinde hasarlar bırakıp ölüme sebebiyet verebildiğini kaydeden Demirkıran, dünyada gerçekleşen her 5 hastane ölümünden 1'inin sepsis nedeniyle yaşandığını dile getirdi. Demirkıran, "Dünyada her yıl 50 milyon civarında sepsis vakası görülüyor ve yaklaşık 11 milyon yani her 2,8 saniyede 1 kişi sepsis nedeniyle hayatını kaybediyor" ifadesini kullandı.
1 SAAT İÇİNDE TEDAVİ BAŞLAMALI
Sepsisin, anne ölümlerinin en sık görülen ikinci nedeni olduğuna, bu açıdan doğumların hijyenik koşullarda gerçekleşmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Demirkıran, "Sepsiste erken tanı çok önemlidir, aksi durumda çoklu organ yetmezliği sonucu ölüme yol açar. Bu sebeple sepsiste her saniye değerlidir. Hastalara antibiyotik tedavisinin doğru ve zamanında başlanması çok önemli. Her saatlik gecikme, hastaların hayatta kalma şansını yaklaşık yüzde 8 oranında azaltıyor. İlk 1 saat içinde hastaya antibiyotik tedavisinin başlaması mutlaka sağlanmalı" diye konuştu.
KOVİD-19 OLUMSUZ ETKİLİYOR
Kovid-19 nedeniyle yaşanan kayıpların büyük bölümünün sepsise bağlı olduğunu belirten Demirkıran, "Vaka sayıları şu sıralar biraz yavaşladı ama dalgalar halinde sürüyor. Avrupa'da, ABD'de, Japonya'da vaka sayılarında artışlar yaşanıyor. Değişiklikler zaman içerisinde ülkemize de yansıyabilir. Tedbiri elden bırakmamız lazım" uyarısında bulundu.