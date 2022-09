Sepsis her 2,8 saniyede bir kişiyi öldürüyor! İlk belirtisine dikkat...

Hemen hemen herkes hayatının belirli döneminde enfeksiyon geçiriyor. Bazen bu enfeksiyonlar sepsis tablosuna neden oluyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, vücutta gelişen ağır enfeksiyon sonucunda bağışıklık sisteminin verdiği yoğun tepki olarak tanımlanan sepsisin, organ yetmezliğinden ölüme kadar uzanan ciddi durumlara yol açabildiğini belirtti. Demirkıran, sepsisin dünya genelinde en sık karşılaşılan hastalık olduğunu söyleyerek sepsisin her yaş grubundan insanı etkileyebildiğini ama özellikle kronik hastalığı olanların, 1 yaş altı çocukların, 60 yaş üstündeki yetişkinlerin ve bağışıklık sistemi baskılanan kişilerin yüksek risk grubunda yer aldığını bildirdi.



5 ÖLÜMÜNDEN 1'İ SEPSİS YÜZÜNDEN

Erken tedavi edilmeyen sepsisin hayati organlar üzerinde hasarlar bırakıp ölüme sebebiyet verebildiğini kaydeden Demirkıran, dünyada gerçekleşen her 5 hastane ölümünden 1'inin sepsis nedeniyle yaşandığını dile getirdi. Demirkıran, "Dünyada her yıl 50 milyon civarında sepsis vakası görülüyor ve yaklaşık 11 milyon yani her 2,8 saniyede 1 kişi sepsis nedeniyle hayatını kaybediyor" ifadesini kullandı.