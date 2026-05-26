Serinlemek için girdiğiniz havuz, hastane biletiniz olmasın!

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte havuz kullanımı artarken, yetersiz temizlik ve klorlama ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, özellikle hijyen kurallarına dikkat edilmeyen havuzların çeşitli enfeksiyonlara yol açabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 26.05.2026 11:53

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek için tercih edilen havuzlar, yetersiz hijyen koşulları nedeniyle ciddi birer enfeksiyon kaynağına dönüşebiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş; klorlaması eksik yapılan suların başta göz, kulak ve mide-bağırsak enfeksiyonları olmak üzere özellikle çocuklar için büyük risk taşıdığı uyarısında bulundu.

GÖZ, KULAK VE BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARINA DİKKAT Doç. Dr. Diktaş, yeterli klorlama yapılmayan havuzların enfeksiyon açısından risk oluşturduğunu belirterek, "Temiz olmayan havuzların kullanılması göz, kulak, mide-bağırsak ve deri enfeksiyonlarına yol açabilir. Özellikle göz enfeksiyonları kızarıklık ve akıntı ile kendini gösterebilir" dedi. Doç. Dr. Diktaş, çocuklarda sık görülen dış kulak yolu enfeksiyonlarının da havuz kullanımına bağlı gelişebileceğini ifade etti.