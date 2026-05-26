Serinlemek için girdiğiniz havuz, hastane biletiniz olmasın!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek için tercih edilen havuzlar, yetersiz hijyen koşulları nedeniyle ciddi birer enfeksiyon kaynağına dönüşebiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş; klorlaması eksik yapılan suların başta göz, kulak ve mide-bağırsak enfeksiyonları olmak üzere özellikle çocuklar için büyük risk taşıdığı uyarısında bulundu.
GÖZ, KULAK VE BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARINA DİKKAT
Doç. Dr. Diktaş, yeterli klorlama yapılmayan havuzların enfeksiyon açısından risk oluşturduğunu belirterek, "Temiz olmayan havuzların kullanılması göz, kulak, mide-bağırsak ve deri enfeksiyonlarına yol açabilir. Özellikle göz enfeksiyonları kızarıklık ve akıntı ile kendini gösterebilir" dedi. Doç. Dr. Diktaş, çocuklarda sık görülen dış kulak yolu enfeksiyonlarının da havuz kullanımına bağlı gelişebileceğini ifade etti.
İSHAL VE KUSMA GİBİ BELİRTİLER GÖRÜLEBİLİR
Havuz kaynaklı mide-bağırsak enfeksiyonlarına da dikkat çeken Doç. Dr. Diktaş, "İyi klorlanmamış suların yutulması sonucu ishal, bulantı, kusma ve ateş gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu durumlarda özellikle sıvı kaybının önlenmesi için sağlık kuruluşuna başvurulması önemlidir" diye konuştu.
"HAVUZUN TEMİZLİĞİNİ SORGULAYIN!"
Havuz kullanımında dikkat edilmesi gerekenlere değinen Diktaş, "Klorlaması düzenli yapılan ve temizliği kontrol edilen havuzlar tercih edilmelidir. Gerekirse yetkililerden havuzun hijyen ve klorlama belgeleri istenmelidir" uyarısında bulundu.