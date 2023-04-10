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Serumun İçinde Ne Var? Acilde Takılan Serumun İçinde İlaç Var Mı, Hangi Vitaminler Konur?

Serum, hastalıklarda ilk başvurulan tedavi araçlarından biridir. Serumun içinde ne var sorusu da bu kapsamda aklınıza gelebilir. Bunun yanında serumun içinde ilaç var mı sorusu da araştırılması gerekenler arasındadır. Serumun içine hangi vitaminler konur ya da seruma ne katılır sorusuna cevap bulmak adına tıp kaynaklarından yararlanılabilir. Sarı serumun içinde ne var gibi sorunun merak edilenlerini sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 10.04.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 10:05
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SERUMUN İÇİNDE NE VAR? ACİLDE TAKILAN SERUMUN İÇİNDE İLAÇ VAR MI, HANGİ VİTAMİNLER KONUR?

Serumun içinde ne var sorusuna serumun üzerinde yazanları inceleyerek de cevap bulabilirsiniz. Serumun içinde ilaç var mı konusu da merak edilen bir husustur. Hastalık halinde serumun içine hangi vitaminler konur sorusu da akla gelebilir. Seruma ne katılır konusu doktorun kendi tasarrufu da olabilir. Saf serum hastaya verilebileceği gibi içerisine vitamin ve ilaç katılarak da verilebilir. Sarı serumun içinde ne var sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Serumun İçinde Ne Var?

Serum, esasında tuzlu su olan bir karışımdır. Damardan enjekte edilen serum, kandaki sıvı-elektrolit dengesini sağlamak için tercih edilir. Tuzlu bir çözelti olan serum, hastalıklarda yaygın şekilde tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Kandaki sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması, hastanın daha dinç olmasını sağlar. Bu nedenle kendini bitkin hisseden kişilere ilk olarak serum verilir. Serum sanılanın aksine ilaçlı bir karışım değildir.

Serum, bir tür tuzlu karışımdır. 1 litre serumun içinde % 0.9 oranında tuz vardır. Bunun yanında serumun içinde 154 milimol klor ve 154 milimol sodyum da bulunur. Yani serumun % 99.1'lik kısmı sudur.

Serumun İçine Hangi Vitaminler Konur?

Serum, direkt olarak kandan enjekte edildiği için kısa sürede etki gösteren bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle kısa sürede hastanın kendine gelmesini sağlar. Doktorun ihtiyaç duyması halinde serumun içine antibiyotik ve çeşitli vitamin türleri de ilave edilebilir. Hazırlanan karışım ile hastanın iyileşme süresini hızlandırmak amaçlanır.

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