Sessiz ama tehlikeli hastalık: inme! Özellikle o kişilerde görülüyor

Türkiye'de ve dünyada son zamanlarda en çok artış yaşanan hastalıkların başında şah damarı tıkanıklığı geliyor. Uzmanlar bu sessiz ama tehlikeli hastalık için vatandaşları uyarıyor. Özellikle kalp krizi geçirmiş olan veya ailesinde kalp rahatsızlığı öyküsü olan, hiper tansiyon, şeker, kolestrol ve sigara kullanımı olan kişilerin mutlaka taramalarını yaptırmalarını öneriyor.





"Hiçbir bulgu vermeden hastanın büyük bir inme yaşamasıyla da kendini gösterebilir"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Arsida Bajrami, "Belirli insanlar şah damar tıkanıklığını, darlığını özellikle fark edebilirler. Şah damar ve diğer beyin damarlarının belirli semptomları ve bulguları vardır. Bunlar çok tipiktir. Nörolojik olarakta bunlardan bahsedecek olursak; geçici veya kalıcı konuşma bozukluğu, kolda yada bacakta his kaybı, görme bozukluğu gibi tipik bulgular var ama şah damar darlığı veya diğer beyin damar hastalıkları bazen hiçbir bulgu vermeden hastanın büyük bir inme yaşamasıyla da kendini gösterebilir" dedi.



Dr. Bajrami, şah damarı tıkanıklığı yaşayan hastaların mutlaka inme merkezlerinde tedavi görmesi gerektiğini belirterek, "Bu hastalarda tanı koymak daha zordur. Bu hastalarda özellikle aile öyküsü varsa taramasına da bakmasını özellikle öneriyoruz. Ülkemizde şah damarın inme ve inme merkezi açısından farklı yaklaşımlar var. İster Sağlık Bakanlığı ister 112 tarafından bu hastaların doğru ve hızlı bir biçimde doğru merkeze gönderilmesi ve doğru bir ekip tarafından müdahalenin yapılması çok önemli. Bizim vurgulamak istediğimiz nokta şah damarı ve diğer beyin hastalıkları özellikle inme merkezinde tedavi olmak zorundalar. İnme merkezi 7/24 çalışan, tecrübeli olan ve bu işi uzun zamandır yapan bir grup hekim tarafından yönetilen bir kurumdur. İnme merkezine başvurdukları zaman ister şah damar yada herhangi başka bir damar hastalığı olan hastalarda tedavi yönetiminin daha iyi yapılacağını düşünüyoruz. bu hastalarda kalp krizinden sonra yada öncesinde kalp damar hastalıkları ile bir birliktelik gösterebilir. Bu nedenle mutlaka risk faktörleri olan hastalarda; hiper tansiyon, kolestrol, şeker, sigara kullanımı ve aile öyküsü olan hastaların mutlaka inme merkezine giderek beyin damar hastalıklarının taramasını yapmasını öneriyoruz" diye konuştu.