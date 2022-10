Sessiz kalp krizinin başında geliyor! Bu besini her gün yemek ani kalp krizine sebep oluyor…

Et ve kümes hayvanları büyük protein kaynaklarıdır. Ayrıca iyot, demir, çinko, vitaminler (özellikle B12) ve esansiyel yağ asitleri gibi vücudunuzun ihtiyaç duyduğu birçok besin maddesini de sağlarlar. Fakat, kırmızı eti fazla tükettiğinizde kalp sağlığında sorunlara yol açıyor.

KIRMIZI ET

ABD'deki kamu kurumlarından, kısa adı NIH olan Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından desteklenen bu araştırmada 120 bin kişi ortalama 25 yıl takip edildi. Yapılan bu araştırmalar sonucunda her gün et yemenin kalp hastalıklarından ve kanserden ölümü artırdığını ortaya koydu. Hatta fazla et tüketiminin kalp krizini tetiklediği ortaya çıktı.