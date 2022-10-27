Sessiz kalp krizinin başında geliyor! Bu besini her gün yemek ani kalp krizine sebep oluyor…

Kalp krizi sırasında kişi göğsün ortasında sırta, çeneye veya kollara yayılabilen ağrı hissedebilir. Ağrı, göğüste değil, tüm yerlerde hissedilebilir. Bazen ağrı, hazımsızlık için alınabileceği mide bölgesinde hissedilir. Ayrıca ağrı, anjina gibidir, ancak genellikle daha şiddetli, daha uzun süreli ve dinlenerek veya nitrogliserin hapı alarak iyileşmez.

Uzmanlar, açıklanamayan mide bulantısı ve kusmanın asla göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Penn Medicine, "Soğuk bir terle uyanmak, mide bulantısı hissetmek ve kusmak grip belirtileri olabilir, ancak bunlar aynı zamanda sessiz kalp krizinin belirtileri de olabileceğini söylüyor.

Gribin nasıl bir his olduğunu daha önce geçirdiğiniz için biliyor olabilirsiniz, ancak bağırsaklarınız size bu grip benzeri semptomların daha ciddi bir şey olduğunu söylediğinde, mutlaka dinleyin. Bu semptomları grip, stres, ya da sadece hava yüzünden olabileceğini düşünmeyin. Bu durum çok daha ciddi olabilir.