Sessiz kalp krizinin başında geliyor! Bu besini her gün yemek ani kalp krizine sebep oluyor…

Kalbiniz yeterli oksijen almadığında kriz gerçekleşir. Arterlerinizde plak oluşumu veya yüksek tansiyon nedeniyle oluşan diğer hasarlar ışığında kan akışı kısmen veya tamamen kesilerek kalp krizine yol açabilir. Öyleyse kalp krizine dair belirtiler ve buna sebep olan yiyecekler neler? Gelin birlikte bakalım.
Kadınlar boyun, kol veya sırtta hissedilen kısa veya keskin ağrı gibi atipik semptomlara sahip olabilir. Bazen kalp krizinin ilk belirtisi ani kalp durmasıdır. Bazı kalp krizleri aniden ortaya çıkar. Ancak birçok insanın saatler, günler veya haftalar öncesinden uyarı işaretleri ve semptomları vardır. Devam eden ve dinlenmeyle geçmeyen göğüs ağrısı veya basıncı (anjina) erken uyarı işareti olabilir. Angina, kalbe giden kan akışındaki geçici bir azalmadan kaynaklanır.
GÖĞÜS AĞRISI
Doktorlar, göğüs ağrısının kalp krizinin yaygın bir belirtisi olduğunu söylüyor. Göğüs ağrısı, kalbe giden kan akışının engellenmesi veya azalmasından kaynaklanabilir daha çok kalp krizi olarak bilinir.
Ayrıca kalp krizinin meydana gelebileceğinin bir uyarı işareti olabilir. Kalp krizi ağrısı, bazen eforla gelip giden göğüs basıncıyla başlayabilir. Ağrı sürekli hale gelirse hemen tıbbi yardım alın. Eğer bir haftadan fazla sürüyorsa bu durum kalp krizine işaret olabilir.
TÜKENMİŞLİK SENDROMU
Alışılmadık derecede yorgun hissetmek, özellikle göğüs ağrısı ile ortaya çıktığında, kalp krizinin başka bir belirtisi olabilir. Kalp krizi geçiren her 3 kişiden yaklaşık 2'sinde göğüs ağrısı, nefes darlığı veya ataktan birkaç gün veya hafta önce yorgunluk hissedilir.
NEFES DARLIĞI
Uzmanlar, nefes darlığının kalp krizi belirtisi olabileceğini söylüyor. Dr. Deychak "Nefes darlığı sıklıkla göğüs rahatsızlığı ile birlikte gelir. Ancak göğüs rahatsızlığından önce de ortaya çıkabilir" diyor.
VÜCUT AĞRISI
Kalp krizi sırasında kişi göğsün ortasında sırta, çeneye veya kollara yayılabilen ağrı hissedebilir. Ağrı, göğüste değil, tüm yerlerde hissedilebilir. Bazen ağrı, hazımsızlık için alınabileceği mide bölgesinde hissedilir. Ayrıca ağrı, anjina gibidir, ancak genellikle daha şiddetli, daha uzun süreli ve dinlenerek veya nitrogliserin hapı alarak iyileşmez.
MİDE BULANTISI
Uzmanlar, açıklanamayan mide bulantısı ve kusmanın asla göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Penn Medicine, "Soğuk bir terle uyanmak, mide bulantısı hissetmek ve kusmak grip belirtileri olabilir, ancak bunlar aynı zamanda sessiz kalp krizinin belirtileri de olabileceğini söylüyor.
Gribin nasıl bir his olduğunu daha önce geçirdiğiniz için biliyor olabilirsiniz, ancak bağırsaklarınız size bu grip benzeri semptomların daha ciddi bir şey olduğunu söylediğinde, mutlaka dinleyin. Bu semptomları grip, stres, ya da sadece hava yüzünden olabileceğini düşünmeyin. Bu durum çok daha ciddi olabilir.
SAĞLIKLI SANIYORUZ FAKAT KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR!
KIRMIZI ET
Et ve kümes hayvanları büyük protein kaynaklarıdır. Ayrıca iyot, demir, çinko, vitaminler (özellikle B12) ve esansiyel yağ asitleri gibi vücudunuzun ihtiyaç duyduğu birçok besin maddesini de sağlarlar. Fakat, kırmızı eti fazla tükettiğinizde kalp sağlığında sorunlara yol açıyor.
ABD'deki kamu kurumlarından, kısa adı NIH olan Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından desteklenen bu araştırmada 120 bin kişi ortalama 25 yıl takip edildi. Yapılan bu araştırmalar sonucunda her gün et yemenin kalp hastalıklarından ve kanserden ölümü artırdığını ortaya koydu. Hatta fazla et tüketiminin kalp krizini tetiklediği ortaya çıktı.