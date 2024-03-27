Sessiz katil olarak biliniyor! Yumurtalık kanserinin en kritik belirtisi...

Kadınlarda hayati risk oluşturan jinekolojik sorunların başında yumurtalık kanseri geliyor. Geç belirti verdiği için tanının da geç konulduğunu belirten Uzman Dr. Jinekolog Kağan Açıkgözoğlu, “Erken teşhiste tedavide başarı şansı yüzde 80-90’larda. Bu şansı kullanabilmek için yıllık muayenelerin önemi büyük” açıklamasında bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:18 PAYLAŞ ABONE OL

Sinsice ilerleyen bir kadın hastalığı olan yumurtalık kanseri, geç belirti verdiği için toplumda 'sessiz katil' olarak adlandırılıyor. Bu sebeple, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kağan Açıkgözoğlu erken teşhisin önemine dikkat çekti. Her 80 kadından 1'inde yumurtalık kanseri görüldüğünü, Türkiye'de her yıl yaklaşık 4 bin kadında bu kanserin teşhis edildiğini kaydeden Uzm. Dr. Açıkgözoğlu, önemli bilgiler verdi.





Uzm. Dr. Açıkgözoğlu,"Yumurtalık kanseri jinekolojik kanserler arasında rahim kanserinden sonra en sık gördüğümüz 2. kanser türü. Hastaların büyük bölümünün ileri evrede tanı alması nedeniyle tedavideki gecikme neticesinde bu kanser en ölümcül kanserler arasında yer alıyor. Oysa erken teşhis edildiğinde tedavisinde yüzde 90'lara varan başarılı sonuçlar elde edilebiliyoruz. Erken teşhis bu hastalıkla mücadelede çok büyük önem taşıyor. Erken teşhis için ise yıllık muayene şart. Hastalığın erken teşhis edilmesi tedavi noktasındaki en önemli kıstas olduğu için yıllık yaptığımız rutin jinekolojik muayene ve ultrasonografi oldukça önemli. Bu kontrollerde hastanın diğer genital organları ile birlikte yumurtalıklarını da kontrol ettiğimiz için semptomlar henüz ortaya çıkmadan varsa yumurtalık kitlelerini de yakalayabilmekteyiz. Tabii erken teşhis için dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta ise yumurtalık kanserinin belirtilerinde zaman kaybetmeden hekime başvurmak" açıklamasında bulundu.