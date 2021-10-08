Sessiz tehlikeye dikkat! Kan tetkikleri iyi değerlendirilmeli

Kan dolaşımında LDL kolesterol miktarının artmasının yüksek kolesterol olarak ifade edilen duruma sebebiyet verdiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Hayri C. Kara, "LDL kan damarlarında birikerek kan akışını azaltır ve kan akışını bozarak organın görevini yapamamasına neden olur. Yüksek kolesterole uygun şekilde müdahale edilmemesi halinde ileri zamanlarda kalp krizi ve inme gibi yaşamı tehdit eden durumlara zemin hazırlanabileceği için dikkatli olunması gerekir" diye konuştu.

"ÇEŞİTLİ KOMPLİKASYONLAR GELİŞMEDEN FARK EDİLEMİYOR"

"Normalden daha yüksek kolesterol değerlerine sahip olan kişilerde herhangi bir belirgin şikayet ortaya çıkmayabilir" diyen İç Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Hayri C. Kara, "Yüksek LDL düzeyleri, genellikle kilolu kişilerde görülmesine rağmen bazı insanlarda da genetik olarak bazı karaciğer enzimlerin eksikliğine veya yokluğuna bağlı olarak normal kilolu veya zayıf kişilerde de görülebilir. Bu durumlarda bunu ayırt edecek daha ileri bazı labaratuvar İncelemeler yapmak ve tedaviyi buna göre düzenlemek gerekir. Bu kişiler genellikle sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen rutin kan tetkikleri sırasında tespit edilirler.

Kardiyovasküler problemler ile ilişkili kabul edilen LDL kolesterolün desilitre kanda 100 miligramdan daha az olması beklendiğini söyleyen Uzm. Dr. Hayri C. Kara, bu sınırın üzerindeki değerlerin kişide yüksek kolesterol varlığına işaret ediyor olabileceği nedeniyle bilinçli olunması gerektiğini belirtti. Kara, "Eğer kişide hayati tehdit oluşturabilecek, diyabet, hipertansiyon veya beyin damarlarında tıkanıklık gibi hastalıklar var ise bu değerin 70 mg'den az olması gerekir" ifadelerini kullandı.