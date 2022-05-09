Sessizce ilerliyor... Yumurtalık kanserinde bu belirtiye dikkat!

Yumurtalık kanseriyle ilgili bilgi veren Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, yumurtalıkların, doğurganlık çağındaki kadınların hormonlarını salgılamakla ve sağlıklı bir kadın olmasını sağlamakla görevli organlar olduğuna değinerek, "Yumurtalıklar dediğimizde 2 tarz hücreyi anlamalıyız. Epitelyum ve embriyonik döneme ait hücreler. Bu hücreler kontrolsüz çoğaldıklarında yumurtalık kanserine neden olduklarını görüyoruz ve kansere neden olduklarında da bu hayati bir önem taşıdığı için erken tanısını ve erken tedavisi çok önemli hale geliyor" dedi.

Yumurtalık kanserinin, diğer jinekolojik kanserlerin aksine erken dönemde belirti vermediğine ve bu açıdan risk taşıdığına dikkat çeken Dr. Gürler, "Yumurtalık kanserini daha çok menopoz sonrası yaşlarda görüyoruz. Bu yaşlarda gördüğümüz kanserler daha çok epitelyum hücrelerinden oluşuyor. Ancak regl dönemi başlamamış genç kızlarda da bu görülebilir. Onlarda da gördüğümüz kanser oranı daha çok yüzde 60 oranında embriyonik hücrelerden gelişmekte" diye konuştu.

"DOĞUM YAPMAYANLARDA RİSK ARTIYOR"

Dr. Gürler, ailesel kanserler, bir takım meme kanserleri, yine yumurtalık ve rahim kanserleri görülen ailelerdeki kadınların risk grubunda yer aldığını belirterek, "Hiç doğum yapmayan hastalarda risk artmakta. Bununla beraber hormonal ve çevresel faktörlerde çok önemli ve yine bazı genlerdeki değişikliklerin de yumurtalık kanseriyle beraber görüldüğü son dönemlerde biliniyor" dedi.