Sferik Ne Demek? Göz Muayenesinde Silendirik ve Sferik Görünüm Ne Anlama Gelir?

Sferik kelimesinin tıp alanında ne anlama geldiği çok sık merak edilmiştir. Özellikle göz hastalıklarında kullanılan sferik terimi günlük hayatta çok sık duyulmasa da anlamı merak edilen bir terimdir. Sferik ne demek sorusuna cevap arayan kullanıcılar ise kendilerini internette bulmuştur. Sfer sözcüğünden türemiş olan bu kavram miyop ve hipermetrop durumları üzerinden ele alınan ve göz muayenesinde kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Çağımızın en büyük sorunu olan bu iki hastalığın tedavi yöntemleri çeşitlilik gösterir. Sferik ise bu göz muayenesinde sıklıkla kullanılır. Gözde sferik görünüm ne demek sorusu da bu anlamda merak edilir. Peki göz muayenesinde silendirik ve sferik görünüm ne anlama gelir? İşte detaylar...

Sferik Ne Demek?

Sferik kavramı göz hastalıklarında kullanılan ve tıp alanında değerlendirilen bir terimdir. Tıp alanında küremsi ya da küresel anlama gelmekle beraber birçok alanda bu terim kullanılır. Sferik hipermetrop veya miyop düzelmesi noktasında, gözün tüm meridyenlerinin eşit olması şeklinde bilinir. Yakını veya uzağı görme durumunda öne çıkan sorunlar karşısında eşitliği anlatır.

Gözde Sferik Görünüm Ne Demek?

Gözde sferik görünüm ne demek sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Sferik kavramı miyop veya hipermetrop düzeltmesinin gözün tüm meridyenlerine eşit olduğunu anlatır. Gözde sferik görünüm tıpta doktorların kullandığı bir tanımdır. Sferik cam ise göz hastalığı tedavisinde kullanılan, kırıcı gücü her eksende eşit olan merceklerdir. Bunlar ise kendi aralarında ince veya kalın olarak ikiye ayrılır. Sferik gözlük ise gözde kırma kusurunu düzeltmek için lensin (camın) gücünü gösterir. Değer yükseldikçe, miyop camlarının kenarları ve hipermetrop camlarının ortası kalınlaşır.