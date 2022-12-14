SFT Nedir? Solunum Fonksiyonu Testi Normal Değerleri Kaç Olmalı ve Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

Özellikle sağlık açısından en önemli testler arasında yer alan SFT'nin açılımı solunum fonksiyon testidir. Bu test ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, internette araştırma yapmıştır. SFT testi nedir sorusu, bu test hakkında bilgisi olmayan kişiler tarafından merak edilmiştir. Solunum fonksiyon testi olarak da bilinen ve sağlık dünyasında çok sık kullanılan bu test birçok durum açısından büyük öneme sahiptir. Uzman bir doktor kontrolünde yapılması gereken bu test, özellikle yaşanabilecek bir hastalığın önüne geçmesi bakımından önemlidir. SFT testi yapılması durumunda çoğu kişi, bu test nasıl yapılır gibi sorulara da cevap arayacaktır. Peki solunum fonksiyonu testi normal değerleri kaç olmalı ve sonuçları nasıl yorumlanır? Sağlıkta en çok merak edilen konular arasında yer alan SFT nedir? İşte detaylar...

SFT Nedir?

Sağlıkta önemli bir yere sahip olan SFT, hastalıkların teşhisinde önemlidir. Belirli şikayetleri olan kişiler SFT nedir sorusu hakkında araştırma yapmışlardır. Solunum fonksiyon testi olarak adlandırılan SFT, solunum yolu hastalıklarının teşhisinde yapılan önemli bir testtir. Belirli şikayetlerle hastaneye başvuran kişiler doktorunun da önerisiyle bu teste girecektir. Teste girecek kişiler, özellikle solunum fonksiyon testi neden istenir sorusuna cevap arayacaktır. Özellikle Astım, KOAH gibi solunum yolu hastalıklarının teşhisinde doktor kontrolünde SFT testi yapılır. Akciğer fonksiyon testi olarak da bilinen SFT, akciğerlerin çalışma performansını ölçmeye yarayan bir testtir. Bu testle birlikte akciğerler farklı şekillerde ele alınır ve test edilir. Pek çok hastalığın erken teşhisinde SFT testinin büyük faydası vardır.

SFT Değerleri Kaç Olmalı

SFT testine giren kişiler, belirli aşamalardan geçerler. Testin sonunda kişiler, SFT değerleri kaç olmalı, solunum fonksiyon testi normal değerleri kaçtır sorularına cevap ararlar. Bu değerler, hastalık değerlerine bağlı olarak değişebilmektedir. SFT testi sonucunda sağlıklı bir insanda olması gereken değer %70 veya %80 arasında değişkenlik gösterecektir. Fakat bu değerler yaşla beraber belli bir miktarda azalacaktır. Bu değerler KOAH hastalığında %70 altında bir değeri gösterir. Astım SFT değerleri ise %75'in altında olduğu durumlarda ele alınır. Arka arkaya 3 kez yapılan test sonucunda kişinin ne tür bir hastalığının ortaya çıkacağı yönünde bilgi verir.

SFT Nasıl Yapılır

Solunum fonksiyon testi yani SFT nasıl yapılır sorusuna cevap aramak isteyen kişiler internette araştırma yapmıştır. Belirli bir aşamayla yapılan bu testte kişilerin öncesinde bazı prosedürleri takip etmesi gerekir. Öncelikle burun hava almayacak biçimde kapatılmalıdır. Ağza uygun tek kullanımlık cihazın denemesi yapılır. İlk başta normal bir şekilde solunum yapılır. Hasta herhangi bir komut beklemeden hızlı ve kuvvetlice nefes verir. Bu şekilde hasta 6 saniye boyunca nefes vermeye devam eder. Nefesini verdikten sonra ise hasta derin bir nefes alır ve test sona erer. Bu şekilde art arda üç kez aynı uygulamalar yapılır ve en iyi test sonucu üzerinden değerlendirmeye alınır. Test sırasında bazı durumlarda hastanın öksürmesi, nefesini tutması, hızlı nefes alıp vermesi tekrarla istenebilir.