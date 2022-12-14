SFT Sonucunda PEF Nedir? Akciğer Solunum Fonksiyon Testi Sonucu PEF Değeri Kaç Olmalı, Referans Aralığı Ne?

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Solunum Testi PEF Değeri Kaç Olmalı?

Solunum testi olarak bilinen STF sonunda elde edilen değerler PEF değeri olarak isimlendirilir. Birçok solunum yolu hastalığının teşhisinde bu değer çok önemlidir. Bu test, ihtiyaç duyulması halinde uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Solunum yolu hastalıklarının başlangıcı ve belirtileri ile ilgili bu test sayesinde bilgi sahibi olunabilir. Sağlıklı bir insandaki PEF değeri %70-%80 arasında olmalıdır. Yaş ilerledikçe bu oran aşağı doğru düşecektir.

Akciğer Fonksiyon Testi PEF Nedir?

SFT, akciğer solunum testi olarak da ifade edilir. Yapılan test sonunda akciğerlerin çalışma performansı ölçülür. Yapılan test sonunda akciğerlerde herhangi bir çalışma sorunu olup olmadığı anlaşılır. Bu yönü ile söz konusu test, birçok hastalığın erken teşhisinde yol gösterici niteliğe sahiptir.

Akciğer fonksiyon testi, teknolojik bir cihaz ve uzman doktor nezaretinde yapılır. Yapılan uygulama aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

Burun hava almayacak şekilde kapatılır.

Ağıza takılan tek kullanımlık cihaz ile değerlendirme yapılır.

Uygulama öncesinde normal solunum yapılır.

Cihaz takıldıktan sonra hasta hızlı ve kuvvetli şekilde nefes verir.

Hasta 6 saniye boyunca zorlanarak da olsa nefes vermeye devam eder.

Hasta nefesini verdikten sonra daha derin şekilde nefes alır ve test tamamlanır.

Yukarıdaki şekilde peş peşe 3 farklı test yapılır. 3 test yapılmasının nedeni testler arasında en sağlıklı ölçüm yapılanı tercih etmektir. Bu sayede yapılan ölçümlerdeki hata payı en aza indirilmeye çalışılır.

PEF Değeri Neyi Gösterir?

PEF değeri, kişinin soluk alıp verme hızını gösterir. Tepe akım hızı olarak da ifade edilen PEF, soluk alma kaslarının aktivitesini ve büyük hava yollarının çapı hakkında da uzmanlara bilgi verir. Yapılan değerlendirme sonunda kişinin ciğerlerine yeterince hava gittiği, kanın temizlenmesi için gerekli olan oksijen miktarının yeterli olup olmadığı gibi veriler de değerlendirmeye alınır. Söz konusu testin genel mantığı, solunum sıkıntısı çeken ya da çekme ihtimali olan kişilerin hastalıklarına karşı tedavi geliştirmektir. İlaç tedavisi ile test sonuçlarının daha iyi seviyelere ulaşması sağlanabilir.