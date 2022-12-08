Sıcak Cilt Alt Tonu Renkleri - Cilt Alt Tonu Sıcak Olanlar Hangi Renkleri Giymeli, Nasıl Makyaj Yapmalı?

Cilt alt tonu sıcak olanlar için makyaj tüyoları son zamanlarda cilt alt tonuna göre makyaj trendinde dikkat çeken konulardan biri. Makyajına ve tarzına önem veren kişilerden sıcak alt tonlu olanlar sıcak alt tonlu hangi renk giymeli ya da sıcak alt tona hangi saç gider gibi sorular sormaktadır. Tabi ki tüm bunlardan önce sıcak alt tonu renkleri hakkında bilgiye sahip olmak, sıcak cilt alt tonu hangi renk veya sıcak cilt alt tonu nasıl anlaşılır bilmek gereklidir.

Sıcak Cilt Alt Tonu Renkleri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Cilt alt tonu, cildin alt tabakasında bulunan rengine denir. Özellikle damarların büyük oranda katkı sağladığı cilt alt tonu kişinin kendine yakışan, yüzünü aydınlatan renkleri bulmasını sağlar. Örneğin, bazı renkler yüzümüzü aydınlatıp yüz hatlarımızı daha belirgin yaparken bazı renkler ise bizi olduğumuzdan daha yorgun gösterir, işte bunun sebebi cilt alt tonudur. Cilt alt tonları soğuk, sıcak ve nötr olmak üzere 3'e ayrılır. Sıcak cilt alt tonunu bilek içinde kalan kısma bakarak anlayabiliriz, damarlar yeşile çalışıyorsa sıcak cilt alt tonunuz var demektir. Bunun yanı sıra da altın/gümüş testi de cilt alt tonunuzu bulmaya yardımcı olacaktır. Altın taktığınızda cildiniz aydınlık ve sağlıklı duruyorsa sıcak alt tonlu, gümüşte sağlıklı ve aydınlık oluyorsa soğuk alt tonlu olabilirsiniz.

Sıcak alt tonuna sahip kişilerin cilt altındaki renk pigmentleri sarıya çalar, bu kişilere bordo, mavi, pembe ve pastel renkler yakışmaz. Sıcak cilt alt tonlu insanlara bakır, turuncu, alev kırmızısı, yeşil tonları, mercan ve toprak renkleri çok yakışır. Sıcak alt tonlu kişiler en rahat ve güzel şekilde bronzlaşan bir renge sahiptirler. Haki, toprak tonları, turuncu, leopar desenli, alev kırmızısı, yeşil tonları kıyafetler sıcak alt tonlu kişileri çok daha aydınlık ve ferah gösterecektir. Makyaj da ise şeftali tonlarında allık, yeşil far ve turuncuya çalan kırmızı çok yakışacaktır.

Sıcak Alt Tona Hangi Saç Rengi Yakışır?

Yüz hatlarını ortaya çıkarmakta en büyük rol oynayan etken kuşkusuz saçlardır. Saçın modeli kadar rengi de yüzümüzü etkiler, bazı renkler göz rengimizi ortaya çıkarıp cildimizi aydınlatırken bazıları ise boz bir cilt görünümüne neden olur. Bunun sebebi elbette ki cilt alt tonudur. Cilt alt tonuna göre saç rengi kullanmak, kişiyi olduğundan daha hoş ve sağlıklı bir görünüme kavuşturacaktır. Sıcak alt tona sahip insanlar saç rengi olarak kesinlikle şarap kızılı, platin sarı, mavimsi siyah gibi saç renklerinden uzak durmalı. Küllü kumral, çikolata kahve, ışıltılı kahve, patlıcan moru, kuzguni siyah, karamel ve kestane tonları sıcak alt tonlu kişilerde harika duracaktır.