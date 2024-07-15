Sıcak hava kalbin ayarlarını bozuyor! 6 adımda kalbinizi koruyun...

Vücudumuzun belirli sıcaklıklara uyum sağlama mekanizmaları var. Ancak, aşırı sıcaklar, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle de kalbin ayarlarını bozabiliyor. İşte Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tuba Unkun’dan aşırı sıcaklardan kalbimizi koruma reçetesi

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 09:30 PAYLAŞ ABONE OL

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tuba Unkun, sıcak havanın kalp sağlığına etkisini ve alınması gereken önlemleri anlattı. Uzm. Dr. Unkun, "Hem çok sıcak hem de çok soğuk hava koşulları, kalp ve damar hastalıklarını tetikleyebiliyor. Aşırı sıcaklıklar, kalp ve damar hastalıklarında belirgin bir artışa neden olabiliyor ve bu durumu önlemek için basit önlemler almak hayati öneme sahip" diyerek, uyarıda bulundu.





VÜCUDA SICAĞIN ETKİSİ

Uzm. Dr. Unkun, sıcak havanın kalbimizde yarattığı etkileri şöyle sıraladı:

TERLEME VE SIVI KAYBI: Sıcak havalarda vücut sıcaklığını düşürmek için terleme artar. Bu durum, vücudun önemli miktarda sıvı ve elektrolit kaybetmesine neden olur. Sıvı kaybı tansiyon düşüşüne yol açar ve kalp bunu dengelemek için daha hızlı atar. Bu durum, koroner damar hastalığı olan bireylerde kalp krizi ve ciddi ritim bozukluklarını tetikleyebilir.

YÜKSEK TANSİYON ATAKLARI: Özellikle yaşlı bireylerde, aşırı sıcaklar yüksek tansiyon ataklarına yol açabilir. Bu ataklar; inme, kalp krizi gibi ciddi ve hayati riskler taşır

KAN DOLAŞIMI: Sıcak hava, kan damarlarının genişlemesine (vazodilatasyon) neden olur. Bu durum, tansiyonun düşmesine ve baş dönmesi gibi semptomlara yol açabilir.