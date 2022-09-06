Sıcak havalarda anne adaylarına öneriler...

Özellikle yaz aylarında hamilelerin giydiği kıyafetler sağlıklarını korumak adına büyük önem taşımaktadır. Konu hakkında konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer önemli bilgiler verdi. Anne adaylarının nasıl giyinmesi ve özellikle hangi kumaşları tercih etmesi gerektiğine dair önerilerde bulunan Sönmezer, sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenlerden de bahsetti.

Giriş Tarihi: 06.09.2022 09:00 PAYLAŞ ABONE OL

Hamilelere özel hazırlanan kıyafetler rahatlık açısından birçok anne adayı tarafından tercih edilmektedir. Bununla birlikte halihazırda sevdiğiniz tarzda kıyafetlerin daha büyük bedenlerini de alabilirsiniz. Öyle ki gebeliğin ilk üç ayında kilo artışı fazla olmadığı nedenle mevcut kıyafetlerinizi de rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Burada önemli olan sıcağı daha az hissetmenize yardımcı olacak tarzda ve kumaşta kıyafetleri tercih etmenizdir. Pamuk, yün ve keten içeren doğal kumaşlar vücut ısınızı koruyacak, sizi serinletecek ve rahat etmenizi sağlayacaktır. Hamilelikte kendinizi en rahat hissedeceğiniz kumaş türü ise örme ve kolay esneyen jarse ve penye gibi kumaşlardır.





Yaz aylarında hamileyseniz elbiseler en iyi arkadaşlarınızdır. İnce ve terletmeyen kumaşlar kullanılarak dikilmiş bol elbiseler ile hem hareketleriniz kısıtlanmaz hem de kendinizi daha ferah hissedebilirsiniz. Ayrıca tulum, rahat ve şık bir hamile stili için iyi alternatifler arasındadır. Elbette ki ayakkabı seçimi de bu dönemde oldukça önemlidir. Hem sıcak hava hem de vücudun su tutmasına bağlı şişen ayakların daha rahat edebileceği ayakkabıları seçmek, gün içerisinde enerjinizi olumlu yönde etkileyecektir.Bunun için destekleyici parmak arası terlikler veya açık sandaletler harika bir seçenek olabilir. Ayrıca doğru formda bir spor ayakkabı tercih etmek de yürüyüş rutininizi olumlu yönde destekleyecektir. Hamilelik sırasında karın büyüdükçe, ağırlık merkeziniz öne doğru kayar. Bu değişimi dengelemek için ayakkabılarınızı 2-3 cm topuklu tercih etmeniz uygun olacaktır. Ayak sağlığınız için deri gibi doğal malzemelerden yapılmış ayakkabıları tercih ederseniz, ayaklarınızın havasız kalmasını önlemiş olursunuz. Ayrıca ilerleyen gebelik dönemlerinde hareketleriniz kısıtlanacağı için kolay giyilip çıkarılabilen, cırtcırtlı veya fermuarlı ayakkabıları tercih edebilirsiniz.