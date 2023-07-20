Sıcak havalarda artış gösteriyor! Karın ağrısı şikayeti o hastalığın habercisi...

Son günlerde acil servise yapılan başvurularda bulantı, kusma ve ishal şikayeti yönünde artışlar olduğunu ifade eden Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Demirci, "Bağırsak enfeksiyonları çoğunlukla viral veya bakteriyel olabilir. Viral enfeksiyonlar genellikle kendiliğinden iyileşirken, bakteriyel enfeksiyonların ciddi olabileceğini ve tıbbi müdahale gerekebilir" diye konuştu.

Doğru koşullarda saklanmayan veya açıkta uzun süre bekletilen yiyecek ve içeceklerin mide-bağırsak enfeksiyonunun en büyük nedeni olarak görüldüğünü belirten Prof. Dr. Demirci, "Sıcak ortamda mikroorganizmalar kolayca çoğalarak gastroenterit adı verilen mide-bağırsak enfeksiyonuna yol açabiliyor. Enfeksiyon çoğunlukla hafif seyrederek birkaç gün içinde kendiliğinden geçebiliyor ancak kusma ve ishalin şiddetli olduğu vakalarda vücuttan su ve elektrolit kaybı geliştiğinden mutlaka uzman bir hekime veya bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor" diyerek, alınabilecek önlemleri sıraladı:

"Sıvı alımını artırın: İshal ve kusma nedeniyle vücut sıvı kaybeder. Bu nedenle, bol miktarda su, elektrolit içeren içecekler (örneğin, oral rehidrasyon çözeltisi) ve hafif çorbalar gibi sıvıları tüketmek önemlidir. Bu, dehidratasyon riskini azaltır. Yeterli miktarda su içmek, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur ve kabızlık riskini azaltır. Günde en az 8-10 bardak su içmeyi hedefleyin.

Dinlenin ve beslenme düzeninizi değiştirin: Sindirim sisteminizin iyileşmesine yardımcı olmak için hafif, sindirimi kolay yiyecekler tüketin. Yağlı, baharatlı ve ağır yiyeceklerden kaçının. İştahınız düzelene kadar küçük, sık öğünler tercih edebilirsiniz.