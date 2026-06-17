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Sıcak havalarda bu belirtileri sakın hafife almayın! Anne adayları için önemli uyarı

Yaz aylarında yükselen sıcaklıklar ve artan sıvı kaybı, anne adayları için bazı sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar, gebelik döneminde yeterli su tüketilmemesi durumunda halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı ve kas krampları gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

İHA GiriÅŸ Tarihi: 17.06.2026 09:23 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, değişen günlük yaşam alışkanlıkları ve terlemeye bağlı sıvı kaybı anne adayları için bazı sağlık risklerini beraberinde getirebiliyor. Gebelik döneminde vücudun sıvı ihtiyacı doğal olarak artarken, sıcak havalarda bu ihtiyaç daha da yükseliyor. Yetersiz sıvı tüketimi halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı ve kas krampları gibi şikâyetlere neden olabildiği gibi rahim kasılmalarının daha sık hissedilmesine de yol açabiliyor. Op. Dr. Burak Demirdelen, özellikle yaz döneminde gelişen sıvı kaybının gebelik sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, anne adaylarının düzenli su tüketimine özen göstermesi, uzun süre güneş altında kalmaktan kaçınması ve sıcak havalarda ortaya çıkabilecek belirtileri göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.





GEBELİKTE SIVI KAYBI ERKEN DOĞUM TEHDİDİNE YOL AÇABİLİR

Yaz aylarında ortaya çıkan sıvı kaybının bazı anne adaylarında rahim kasılmalarının daha sık hissedilmesine neden olabileceğini belirten Op. Dr. Burak Demirdelen, "Gebelik döneminde yeterli sıvı alınmaması yalnızca halsizlik, baş dönmesi ve yorgunluk gibi şikâyetlere yol açmaz. Özellikle sıcak havalarda gelişen belirgin sıvı kaybı, rahim kasılmalarının artmasına da neden olabilir. Gebeliğin ileri haftalarında görülen sık rahim kasılmaları bazı durumlarda erken doğum açısından değerlendirilmesi gereken bir tabloya işaret edebilir. Bu nedenle anne adaylarının kasılmaların sıklığında belirgin artış fark etmeleri durumunda bunu göz ardı etmemeleri ve gerekli durumlarda sağlık profesyonellerine başvurmaları önem taşımaktadır" dedi.