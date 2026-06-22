Sıcak havalarda sofralara gizlice sızıyor! Gıda zehirlenmesine karşı bu kuralları ihmal etmeyin

'GIDA ZEHİRLENMELERİ AĞIR TABLOLARA YOL AÇABİLİYOR'

Gıda zehirlenmesinin çoğunlukla bulantı, kusma ve ishal ile kendini gösterdiğini ifade eden Uzm. Dr. Güdücü, "Gıda zehirlenmesi; viral, bakteriyel, kimyasal ya da parazit kaynaklı toksinlere maruz kalınması veya doğal besin toksinlerinin fazla tüketilmesine bağlı gelişebilen bir durumdur. En sık nedenlerinden biri viral enfeksiyonlardır. Hafif seyredip kendini sınırlayabileceği gibi, zaman zaman hayatı tehdit edebilecek kadar ciddi ve ağır bir tabloya da dönüşebilir" diye konuştu.