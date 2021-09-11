Sıcak havalarda ter alerjisine dikkat

Bir deri rahatsızlığı olan ‘ter alerjisi’ hakkında bilgiler veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Nihan Yüksel Çanakçı, aslında bir alerji olmayan bu hastalıktan vücut ısısını arttırıcı durumlardan uzak durarak kaçınılabileceğini belirtti.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.09.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 16:55

Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu yaz günlerinde bireysel yatkınlığı olan kişilerde görülen ter alerjisi, özellikle sporcularda ve stres seviyesi yüksek insanlarda ortaya çıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Nihan Yüksel Çanakçı, deri üzerinde kabarık, kızarık ve kaşıntılı bir kurdeşen olarak gözlenen ve halk arasında 'Ter alerjisi' olarak da bilinen cilt rahatsızlığı hakkında konuştu. Çanakçı, hastalığın hangi durumlarda ortaya çıktığını ve korunmanın yollarını aktardı.

"BU RAHATSIZLIK TAMAMEN BİREYSEL YATKINLIKLA ALAKALI BİR DURUM" Ter alerjisinin aslında bir alerji türü olmadığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Nihan Yüksel Çanakçı, hastalığın hangi durumlarda ortaya çıktığını anlattı. Bireysel yatkınlığın etkili olduğu deri rahatsızlığı hakkında konuşan Uzm. Dr. Çanakçı, "Ter alerjisi dediğimiz aslında insanlar arasında kurdeşen diye de bilinen vücutta terleme ile birlikte oluşan kaşıntılı, kabarık lezyonlarla karakterize bir durumdur. Genellikle bir egzersiz sırasında, sonrasında, çok sıcak su ile temas halinde çok sıcak su içmek ile ya da stresle beraber tetiklenir. Vücutta özellikle üst kısımda çok fazla terlediğimiz bölgelerde, kabarık, kızarık, ödemli, kaşıntılı, kısa bir süre içerisinde de iz bırakmadan kaybolan lezyonlarla karakterizedir ve biz bunu ürtiker olarak sınıflandırırız. Bu tamamen bireysel yatkınlıkla alakalı olan bir şey, aslında bir alerji değil. Vücudun terleme sırasında salgılanan belli maddelere karşı verdiği bir yanıt" dedi.