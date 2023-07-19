Sıcak havalarda vücudun dengesini sağlıyor! 1 bardak tüketmek yetiyor...

Aşırı sıcakların riskleri arasında insan sağlığına getirdiği risklerin özel bir önemi bulunduğunu ifade eden Sur, "Bu riskler bizzat sıcaklığın oluşturdukları yanında aşırı terleme ile verdiğimiz kayıpları da içerir. Yaz aylarında ezelden beri kış hastalığı diye bilinen gribal enfeksiyonlar da sıklıkla yaşanabilir, hatta daha ağır seyredebilir." uyarısında bulundu.

Vücudun kendisini terleme ile serinletme yoluna gittiğini hatırlatan Sur, "Eğer çok uzun süre çok aşırı sıcağa maruz kalırsak, vücut sadece terleyerek sıcaklıkla baş edemez hale gelir. Bir başka tehlike, aşırı terleme ile aşırı su kaybedilmesi ve vücudun kuruması sonucuna ulaşılmasıdır. Vücudun maruz kaldığı sıcaklık miktarı, terleme ile vücuttan attığımız sıcaklıktan fazla hale gelirse vücudun kendi ısı ayarlama mekanizması bozulur ve vücudun temel yapısındaki sıcaklık artar. Bu durumda sıcaklıkla ilgili tıbbi tablolara ve hastalıklara kapı aralanmış olur. Bunlar arasında sıcağa bağlı döküntüler, sıcaklık krampları, sıcak çarpması ilk akla gelenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Sur, sıcaklık artışının vücuttaki etkilerinin aşırı terleme, başlangıçta kırmızı ve kaşıntılı cilt, susuzluk hissi, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal, bitkinlik hissi, zihni bulanıklık veya tam konsantre olamama hali ve kas krampları olduğunu ifade etti.