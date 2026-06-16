Sıcak havalarda yapılan büyük hata ortaya çıktı! Bacaklarda sessiz tehlike başlıyor

Uzun süre oturmanın, bacak toplardamarlarında kanın göllenmesine neden olabildiğine değinen Kızıltepe, "Bu durum derin ven trombozu dediğimiz toplardamar pıhtısı riskini artırabilir. Uzun yolculuklarda mümkünse hafif basınçlı varis çorapları kullanılmalı, 1-2 saatte bir kısa yürüyüşler yapılmalı, oturulan yerde ayak bileği hareketleri uygulanmalı ve bol su tüketilmelidir. Dar kıyafetlerden kaçınmak ve bacakları uzun süre hareketsiz bırakmamak da önemlidir." bilgisini paylaştı.

Kızıltepe, pıhtı oluşumunun bazı belirtilerle kendini gösterebileceğine dikkati çekerek, özellikle tek bacakta gelişen ani şişlik, ağrı, kızarıklık, ısı artışı ve hassasiyet gibi bulguların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Bacakta tek taraflı şişlik, baldırda ağrı, kızarıklık ve sıcaklık artışı gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini kaydeden Kızıltepe, "Pıhtı, yalnızca bacak damarlarıyla sınırlı kalmayabilir, akciğere atması durumunda hayati risk oluşturabilir. Ani nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı veya bayılma hissi gibi şikayetler acil değerlendirme gerektirir." ifadelerini kullandı.