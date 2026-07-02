Sıcakta nefes nefese kalıyorsanız sebebi bu olabilir! Uzmanlardan kritik "kalp" uyarısı

Sıcak havalarda birçok kişinin daha çabuk yorulduğunu, merdiven çıkarken zorlandığını veya kısa yürüyüşlerde nefes nefese kaldığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Yücel Karabay, "Vücut normal ısısını koruyabilmek için sıcak havalarda daha fazla çalışır. Damarlar genişler, ciltteki kan akımı artar ve kalp vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için daha fazla efor sarf eder. Sağlıklı bireylerde bu durum genellikle sorun yaratmaz ancak kalp hastalığı bulunanlarda sıcak hava önemli bir stres faktörüne dönüşebilir" ifadelerini kullandı.