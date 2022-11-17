Şifa arayanların yüzünü güldürecek iksir! Turşu suyuna bir kaşık eklediğinizde hastalıklardan eser kalmıyor…

Bal; probiyotiktir, vücuttaki yararlı hücreleri arttırır. Aynı zamanda kansere karşı korumada da çok etkilidir. Peki balı, turşu suyuna eklediğinizde sağlığa ne gibi yararları var biliyor musunuz? Kronik rahatsızlıkların kökünü kurutan bu ikili, astım hastalarının yüzünü güldürecek. Ancak tüketmeden önce mutlaka doktorunuza başvurun.
TURŞU SUYU FAYDALARI
PROBİYOTİK İÇERİR
Probiyotikler, iyi bağırsak bakterilerinizi dengede tutmanıza yardımcı olabilir. İnsanlar, özellikle sindirime yardımcı olmak için bu faydalar için probiyotik içeren besinler tüketir.
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER
Araştırmalar, sirkenin kan şekerindeki ani yükselmeleri ve düşüşleri önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.
KİLO KAYBINI DESTEKLER
Turşu suyu, kan şekerini dengeleyerek iştahınızı frenlemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak zayıflamanıza destek olur.
EGZERSİZ SONRASI TOPARLANMA HIZINI ARTIRIR
Sodyum ve potasyum içeren bir şeyler içmek daha hızlı sulanmanıza yardımcı olabilir. Sodyum, terlediğinizde kaybettiğiniz bir elektrolittir. Potasyum, terle kaybedilen başka bir elektrolittir.
Turşu suyu çok fazla sodyum içerir. Aynı zamanda biraz potasyum içerir. Terli veya uzun bir egzersiz seansından sonra biraz turşu suyu içmek vücudunuzun normal elektrolit seviyelerine daha çabuk dönmesine yardımcı olabilir.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER
Turşu suyundaki sirke, karnınızın da sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Sirke fermente edilmiş bir besindir. Fermente gıdalar sindirim sisteminiz için iyidir. Bağırsaklarınızdaki iyi bakteri ve floranın büyümesini ve sağlıklı dengesini teşvik ederler.
BAL FAYDALARI
Kalp-damar hastalığı: Baldaki antioksidanlar, kalp hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkili olabilir.
Öksürük: Araştırmalar okaliptüs balı, narenciye balı ve labiata balının üst solunum yolu enfeksiyonları ve akut gece öksürüğü olan bazı insanlar için güvenilir bir öksürük kesici olarak işlev görebileceğini düşündürmektedir.
Gastrointestinal hastalık: Kanıtlar, balın gastroenterit ile ilişkili ishal gibi gastrointestinal sistem rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bal, oral rehidrasyon tedavisinin bir parçası olarak da etkili olabilir.
Nörolojik hastalık: Araştırmalar, balın antidepresan, antikonvülsan ve anti-anksiyete faydaları sunabileceğini düşündürmektedir. Bazı çalışmalarda balın hafıza bozukluklarını önlemeye yardımcı olduğu gösterilmiştir.
TURŞU SUYUNA BAL EKLERSENİZ VÜCUDUMUZA NELER OLUR?