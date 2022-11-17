Şifa arayanların yüzünü güldürecek iksir! Turşu suyuna bir kaşık eklediğinizde hastalıklardan eser kalmıyor…

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER Turşu suyundaki sirke, karnınızın da sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Sirke fermente edilmiş bir besindir. Fermente gıdalar sindirim sisteminiz için iyidir. Bağırsaklarınızdaki iyi bakteri ve floranın büyümesini ve sağlıklı dengesini teşvik ederler.

BAL FAYDALARI Kalp-damar hastalığı: Baldaki antioksidanlar, kalp hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkili olabilir. Öksürük: Araştırmalar okaliptüs balı, narenciye balı ve labiata balının üst solunum yolu enfeksiyonları ve akut gece öksürüğü olan bazı insanlar için güvenilir bir öksürük kesici olarak işlev görebileceğini düşündürmektedir.