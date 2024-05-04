Şifa bulayım derken sağlığınızdan olmayın! Vitaminlerde büyük tehlike...

Kontrolsüz kullanılan ve güvenilir olmayan kaynaklardan alınan vitaminlerin insanların yaşam kalitesini artırmak yerine sağlık riskleri yaratabileceğine işaret eden Saydan, bu ürünlerin marketler, aktarlar, sosyal medya platformları ve online alışveriş sitelerinde dikkatli olarak tercih edilmesi gerektiğini aktardı.

Saydan, şunları kaydetti:

"Aktar, internet gibi ortamlarda satılan, içeriği bilinmeyen bu ürünler, sağlığı tehdit edebiliyor. Çünkü, bunlar ilaç formu verilmiş ve içlerinde ilaç ham maddesi olan ürünlerdir. Öncelikle vatandaşlarımıza eczacılar olarak bu tür ürünleri eczanelerimizden almalarını tavsiye ediyoruz. Bu 'ilaç olmadığı' iddia edilen ilaçları lütfen eczanelerimize, bizlere danışmadan almayın ve kullanmayın. Hele internetten fiyatına bakarak cazip tekliflere kanmayın. Çünkü DSÖ internetten satılan ürünlerin yarısının sahte olduğu bilgisini vermektedir."