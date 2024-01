Şifa diye zehir tüketmeyin! Kansere çare sanıyorlar ama...

Onkolojik tedavi devam ederken, hastaların vitamin kullanmadan önce bile doktorlarına danışması gerektiğini belirten Dr. Ahmet Büyükyörük, "Herhangi bir tamamlayıcı tedavi türünü kullanmadan önce, kanser tedavisini takip eden doktora danışılmalıdır. Genellikle güvenli olan bazı yöntemler, kanser hastaları için riskli olabilir. Örneğin; sarı kantaron, bazı kanser ilaçlarıyla etkileşime girebilir. Yüksek dozda C vitamini, radyoterapi ve kemoterapinin etkisini değiştirebilir. Greyfurt, kanlı portakal ve nar gibi bazı meyveler, kullanılan ilacın yıkımını azaltıp yan etkisini arttırabilir. Her tedavi herkeste aynı şekilde işe yaramaz. Doğal olan her ürünün güvenli olmayabilir. Bazı ürünler, kanser hastalarının sağlığını daha tehlikeli duruma getirebilir. Doktor kontrolü dışında hiçbir ürün kullanılmamalıdır" şeklinde konuştu.