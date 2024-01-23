Şifa diye zehir tüketmeyin! Kansere çare sanıyorlar ama...

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, kanser hastalarının tedavi aşamasında hekim kontrolünün önemine dikkat çekerek, kanser tedavisi sürecinde tamamlayıcı tedavi türlerinin kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini ancak hiçbirinin kanseri tedavi ettiğine dair kanıt olmadığını belirterek uyarılarda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 23.01.2024 14:34 PAYLAŞ ABONE OL

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, kanser hastaları, tıbbi tedavilerin yanı sıra tamamlayıcı ve alternatif yöntemleri de araştırdığını söyledi. Kanser tedavisi sürecinde tamamlayıcı tedavi türlerinin kemoterapi ve radyoterapinin sadece yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini vurgulayan Uzman Dr. Ahmet Büyükyörük, "Bir ürünün doğal olması, güvenli olduğu anlamına gelmez. Hekim kontrolü dışında hiçbir ürün kullanılmamalı" dedi.



Onkolojik tedavi devam ederken, hastaların vitamin kullanmadan önce bile doktorlarına danışması gerektiğini belirten Dr. Ahmet Büyükyörük, "Herhangi bir tamamlayıcı tedavi türünü kullanmadan önce, kanser tedavisini takip eden doktora danışılmalıdır. Genellikle güvenli olan bazı yöntemler, kanser hastaları için riskli olabilir. Örneğin; sarı kantaron, bazı kanser ilaçlarıyla etkileşime girebilir. Yüksek dozda C vitamini, radyoterapi ve kemoterapinin etkisini değiştirebilir. Greyfurt, kanlı portakal ve nar gibi bazı meyveler, kullanılan ilacın yıkımını azaltıp yan etkisini arttırabilir. Her tedavi herkeste aynı şekilde işe yaramaz. Doğal olan her ürünün güvenli olmayabilir. Bazı ürünler, kanser hastalarının sağlığını daha tehlikeli duruma getirebilir. Doktor kontrolü dışında hiçbir ürün kullanılmamalıdır" şeklinde konuştu.