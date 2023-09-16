Şifasını öğrenen kaşık kaşık içiyor! Doğal antibiyotik olarak anılan bu besin sayesinde ne grip kalıyor ne de nezle…

İşkembe denildiğinde ilk olarak akla işkembe çorbası gelse de farklı tarifleri de vardır. İşkembe kavurması, salçalı işkembe, nohutlu işkembe ve işkembe kızartması gibi yemek çeşitleri bulunur.
İŞKEMBENİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram işkembe yaklaşık olarak 140 kalori içerir.
Protein (g): 20.16
Yağ (g): 4.56
Kolesterol (mg): 117.50
Sodyum (mg): 57.50
Potasyum (mg): 22.50
Kalsiyum (mg): 18.75
Demir: 2.27
İşkembenin içerisinde; A, B grubu vitaminleri, C vitamini, selenyum, çinko bulunur. Yüksek miktarda protein içerir. Bu oran sayesinde protein içeren besinler arasında en doyurucu olanlardan birisi olarak yer alır. Kas gelişimi ile dokuların tamiri için gerekli olan proteini karşılar.
140 gram ağırlığındaki sığır işkembesi, vücudun ihtiyaç duyduğu selenyum ihtiyacının %25'ini içerir. Ayrıca günlük ihtiyaç duyulan B12 ve çinko miktarının karşılanmasına yardımcı olur. B12 vitamini, kırmızı kan hücresinin üretimi için gereklidir.
Vücuttaki sinir iletimi ile gerekli olan enerjinin üretilebilmesi için de B12 vitaminine ihtiyaç duyulur. Çinko; bağışıklık fonksiyonu, karbonhidrat metabolizması ile hücre bölünmesi için önemli rol oynar.
Selenyum minerali, selenoprotein isimli enzimlerin üretilmesi için gereklidir. Sağlık için önemli olan selenoproteinler hücreyi serbest radikallere karşı korur. Ayrıca tiroid ve kas fonksiyonlarının düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.
İçerdiği kolin isimli madde sayesinde beyin fonksiyonları ve hücre yenilenmesi gibi metabolik durumların düzenlenmesinde etkilidir.
İşkembe, vücudun günlük olarak ihtiyaç duyduğu aminoasit miktarının çoğunu barındırır. Bu sayede genel sağlığı ve bağışık sistemini destekler.
İşkembe çorbasının ağrı kesici özelliği bulunmaktadır. Böylece kronik yorgunluk ve yaşanan ağrı durumlarına iyi gelerek geçmesini sağlar. Vücuttaki hücrelerin artmasına yardımcı olan işkembe, organlara yeterli düzeyde enerji de sağlamaktadır.
İşkembenin içerisinde yer alan B12 vitamini ve kobalamin isimli asidin, sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem üzerinde olumlu etkileri bulunur. Özellikle B12 vitamini olmak üzere B grubu vitaminleri, vücuda karşı toksik etki gösteren homosistein isimli asidin üretimini baskılayıp kalp hastalıklarının riskini azaltabilir.
İçeriği sayesinde, B12 vitaminin eksikliğinden kaynaklanan pernisiyöz anemiye (kansızlığa) karşı mücadele eder.
Kış aylarında artış gösteren gribin de ilacı doğal antibiyotik görevi gören işkembedir. İçerdiği yüksek orandaki B12 vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur. Vücut direncini yükseltir ve enfeksiyonla mücadele eder. İçerdiği magnezyum, kalsiyum ve fosfor sayesinde vücut direncini artırmaya yardımcı olur.
Metabolizmanın hızlanmasını sağlar bu özelliği sayesinde karaciğer yağlanmasının önüne geçer.
DNA'nın üretiminde ve hücrelerin yenilenmesinde etkilidir. İçerisindeki besinler sayesinde vücudun alyuvar üretimine yardımcı olur, sindirim sisteminin güçlenmesini sağlar ve antioksidan görevi görür. Antikanserojen özelliği sayesinde kansere karşı koruma sağlayabilir.
Uzmanların sıklıkla önerdiği besinler arasında yerini alan işkembe, ciddi bir kolajen kaynağıdır. Bu sebeple cilt sağlığına da iyi gelir. Kolajen üretimini artırdığı için düzenli tüketildiğinde yaşlanmayı geciktirir.
UYARI: Hamilelik sürecinde işkembe tüketmek; içeriğindeki vitaminler ve protein sayesinde faydalı olabilir ancak mutlaka tüketmeden önce doktora danışılması gerekir.
Yüksek miktarda kolesterol içerir bu sebeple kolesterol sorunu olan kişiler, tüketimine dikkat etmelidir.