Şifasını öğrenen kaşık kaşık içiyor! Doğal antibiyotik olarak anılan bu besin sayesinde ne grip kalıyor ne de nezle…

İşkembe denildiğinde ilk olarak akla işkembe çorbası gelse de farklı tarifleri de vardır. İşkembe kavurması, salçalı işkembe, nohutlu işkembe ve işkembe kızartması gibi yemek çeşitleri bulunur.

İşkembenin içerisinde; A, B grubu vitaminleri, C vitamini, selenyum, çinko bulunur. Yüksek miktarda protein içerir. Bu oran sayesinde protein içeren besinler arasında en doyurucu olanlardan birisi olarak yer alır. Kas gelişimi ile dokuların tamiri için gerekli olan proteini karşılar.

140 gram ağırlığındaki sığır işkembesi, vücudun ihtiyaç duyduğu selenyum ihtiyacının %25'ini içerir. Ayrıca günlük ihtiyaç duyulan B12 ve çinko miktarının karşılanmasına yardımcı olur. B12 vitamini, kırmızı kan hücresinin üretimi için gereklidir.