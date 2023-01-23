Siğil Bulaşıcı Mı? Vücuttaki ve Eldeki Siğil Başkasına Geçer Mi, Kaç Gün Bulaşıcıdır?

Siğil bulaşıcı mı hakkında yazarken bu durumun bir hastalık olduğu ve tedavisinin olduğu ifade edilmelidir. Eğer sağlığı olumsuz etkileyen bir durum söz konusuysa orada bazı tereddütler yaşanır. Bahsedilen hastalıkta da siğil nasıl bulaşır ya da Siğil dokunmayla bulaşır mı gibi bir tereddüt yaşanabilir. Vücuttaki bölge olan eldeki siğil başkasına bulaşır mı sorusu tüm bulaşma kategorilerindeki soruları cevaplayacaktır. Çünkü bölge fark etmeksizin siğil temasla bulaşır mı adı altında konuya bakmak daha doğru olacaktır.

Siğil Bulaşıcı Mı?

Vücudumuzun birçok yerinde ortaya çıkan hastalıklar vardır. Bazı hastalıklar gözle görülmeyen hastalıklardır. Yani iç organlarımızda meydana gelen hastalıklardır. Bazı hastalıklar ise derinin üzerinde meydana gelir ve gözle görülebilir. Siğil hastalığı da gözle görülebilen ve derinin üzerinde çıkan bir hastalıktır. Siğil hastalığının ortaya çıktığı belli başlı bölgeler vardır. Ayaklarda siğil hastalığının ortaya çıkması mümkündür. Genital bölgede siğil hastalığının ortaya çıkması mümkündür. Aynı zamanda yüz bölgemizde de siğil hastalığının ortaya çıkması mümkündür. Fakat vücutta en yaygın çıktığı bölge ellerdir. Siğil derinin üzerinde kabarık gibi duran, genellikle yuvarlak olan ve ellediğinizde hissedeceğiniz bir yapıya sahiptir. Siğil bir hastalık olduğu için bulaşıp bulaşmadığı da çok önemlidir. Dolayısıyla bu konuda siğilin bulaşabileceği söylenmelidir.

Vücuttaki ve Eldeki Siğil Başkasına Geçer Mi, Kaç Gün Bulaşıcıdır?

Siğil bir hastalıktır. Bu hastalık bazı virüsler tarafından vücutta gelişir ve deri üzerinde siğil meydana gelir. Ayrıca siğilin bulaşıcı bir hastalık olduğu da vurgulanmalıdır. Siğil hastalığına sahip biri başka birine bulaştırması için temas gerekmektedir. Yani siğil genellikle temas ile bulaşmaktadır. Siğilin tedavisi de vardır ve tedavi gerçekleştiği takdirde siğilin geçmesi de mümkündür. Bu doğrultuda bazı ilaçlarla tedavi edilerek siğil pasif hale getirilir.