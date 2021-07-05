Siğillerden kurtulmak bu kadar basitmiş! Sarımsak...

Zayıflamış bağışıklık sistemi, papilloma adlı siğillere sebep olan virüse daha kolay maruz kalmanız anlamına gelir. Kolayca büyüyüp gelişebilen siğiller konusunda birçok pahalı tedavi de mevcut. Fakat evinizin konforunda herkesin dolabında bulunabilecek iki ürün sayesinde tüm siğillerinizden kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

TAZE LİMON VE SARIMSAK

Bu iki besin içeriğindeki doğal antibiyotikler sayesinde cilt enfeksiyonları için yıllardır kullanılıyor. Bu iki ürünü doğru bir karışım ve doğru uygulama yöntemi ile kullanarak cildinizdeki birçok soruna olduğu gibi siğillere de veda edebilirsiniz.

SARIMSAK VE LİMONUN FAYDASI

Sarımsak, en güçlü doğal antibiyotiklerden biri olarak kabul ediliyor. Sarımsak içerdiği allisin maddesi sayesinde antibakteriyel ve mikrop önleyici özelliklere sahiptir. Bu nedenle sarımsak yemek ve uygulamak siğil gelişimini engellemeye yardımcı olur. Limonun içindeki asit, cildin pH seviyesini düzenlemeyi sağlar. Sarımsak gibi limon da mantarı ve bakterileri önleyen özelliklere sahip. Üstelik limonun cilt üzerindeki izlere karşı da faydası bulunur.

SİĞİLDEN KURTULMANIZI SAĞLAYAN KARIŞIM

Malzemeler:

1 diş sarımsak

Yarım limon suyu

Gerekirse bandaj

Tarifi: