Siğillerden kurtulmak bu kadar basitmiş! Sarımsak...

Zayıflamış bağışıklık sistemi, papilloma adlı siğillere sebep olan virüse daha kolay maruz kalmanız anlamına gelir. Kolayca büyüyüp gelişebilen siğiller konusunda birçok pahalı tedavi de mevcut. Fakat evinizin konforunda herkesin dolabında bulunabilecek iki ürün sayesinde tüm siğillerinizden kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
TAZE LİMON VE SARIMSAK
Bu iki besin içeriğindeki doğal antibiyotikler sayesinde cilt enfeksiyonları için yıllardır kullanılıyor. Bu iki ürünü doğru bir karışım ve doğru uygulama yöntemi ile kullanarak cildinizdeki birçok soruna olduğu gibi siğillere de veda edebilirsiniz.
SARIMSAK VE LİMONUN FAYDASI
Sarımsak, en güçlü doğal antibiyotiklerden biri olarak kabul ediliyor. Sarımsak içerdiği allisin maddesi sayesinde antibakteriyel ve mikrop önleyici özelliklere sahiptir. Bu nedenle sarımsak yemek ve uygulamak siğil gelişimini engellemeye yardımcı olur. Limonun içindeki asit, cildin pH seviyesini düzenlemeyi sağlar. Sarımsak gibi limon da mantarı ve bakterileri önleyen özelliklere sahip. Üstelik limonun cilt üzerindeki izlere karşı da faydası bulunur.
SİĞİLDEN KURTULMANIZI SAĞLAYAN KARIŞIM
Malzemeler:
1 diş sarımsak
Yarım limon suyu
Gerekirse bandaj
Tarifi:
Sarımsağı kalın bir hamur elde edene kadar ezin. Daha sonra yarım limon suyuyla macun kıvamına gelene kadar karıştırın.
Malzemelerin biraz yapışkan hale gelmesi için birkaç dakika bekleyin ve ardından karışımı doğrudan siğile uygulayın.
Etkilenen alanı tamamen kapattığınızdan emin olun, ardından gece boyunca işe yarayabilmesi için etrafını bandajla kapatın.
Ertesi gün cildinizi bol su ile durulayın ve iyice kurulayın.
Siğiliniz tamamen geçene kadar bu tarifi her gece uygulayabilirsiniz.