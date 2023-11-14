Sık acıkanlar dikkat! Bu hastalığın habercisi olabilir...

Uzmanlar; 20 yaşın altındaki 1 milyondan fazla çocuk ve genç tip 1 diyabet hastası olduğunu ve her 6 doğumdan 1'inin gebelik diyabetinden etkilendiğini ifade ediyor. Dünyada ise her 11 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu fakat bunun yarısının diyabet olduğunu bilmediğini belirtiyor. Diyetisyen Cemre Balkan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında beslenme üzerine önemli açıklamalarda bulundu.



Hareketsiz yaşam sürenlerin diyabet riski altında olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Cemre Balkan, "Ailesinde diyabet hastası olanlar, aşırı kilolu olanlar, 4 kg ve üzeri bebek doğuran anneler, stres altında yaşayan bireyler, polikistik over sendromu teşhisi alanlar ve hareketsiz yaşam süren bireyler diyabet açısından yüksek riskli diyebiliriz. Diyabete genetik yatkınlığı olan çocuklarda virüslere bağlı enfeksiyonlar, gıdalardaki katkı maddeleri ve stres diyabeti tetikleyici faktör olabilir. Bunun yanında yapılan bütün araştırmalar çocuklarda tip 2 diyabet için en önemli risk faktörünün obezite olduğunu göstermektedir. Tip 2 diyabet belirtilerine bakacak olursak hastalığın başlangıç şikayetleri çok barizdir. Bunlar; sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, çok su içme, sık acıkma, cilt yaralarının geç iyileşmesi şeklinde kendini gösterir" dedi.





"Meyve suyu ve gazlı içecekler yerine meyvenin kendisi tüketilmeli"

Beslenme konusunun diyabette önemli olduğunu dile getiren Balkan, "Diyabet tedavisinde kullanılan ilaç dışı güncel yöntemler; yaşam tarzı değişikliği, beslenme eğitimi, tıbbi beslenme tedavisi, düzenli egzersiz, kilo kontrolü ve duruma göre metabolik cerrahi uygulanabilir. Sağlıklı beslenmenin yanında düzenli doktor kontrolü ve düzenli kan şekeri takibi ile HBA1C değerlerini hedefe yakın tutmak mümkündür. Diyabetli hastalarda istediğimiz HBA1C değerlerini yüzde 6 ve altında tutmaktır. Kış ayı sebze ve meyvelerini öğünlerimize ekleyerek posa alımını arttırmalıyız. Glisemik indeksi düşük beslenmek diyabette kurtarıcınız olacaktır. Pirinç, makarna, beyaz ekmek yerine tam buğday, bulgur, kinoa, çavdar, yulaf, bezelye, havuç, patates yerine kabak, ıspanak, brokoli; meyve suyu ve gazlı içecekler yerine meyvenin kendisini tercih ederek kan şekeri seviyelerimizi kontrol altında tutabiliriz. Meyvelerden de muz, kuru meyveler yerine mandalina, elma, nar, ayva tercih edebiliriz. Meyveleri yanına protein kaynağı olan süt ürünleri ile tüketebiliriz. Tatlı tercih edilmemeli ancak tüketilecekse de şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilebilir. Aynı zamanda öğün atlamamak, az ve sık beslenme tarzını yaşamımıza entegre etmek diyabet hastalarının yaşamlarını en az semptomla geçirmelerini sağlayacaktır" diye konuştu.