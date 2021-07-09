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Sıklıkla karıştırılıyor! Demans mı alzheimer mı?

Demans her 5 kişiden 1'inde ortaya çıkabilir. Şu anda dünya çapında bu rahatsızlıkla yaşayan yaklaşık 50 milyon insan var. Alzheimer hastalığı, bunamanın en yaygın şeklidir. Rakamlar, demans hastalarının yaklaşık yüzde 70'inin Alzheimer hastası olduğunu gösteriyor. Bu hastalıklar arasındaki temel farklar nelerdir?

Giriş Tarihi: 09.07.2021 08:45 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 09:01
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Sıklıkla karıştırılıyor! Demans mı alzheimer mı?

Bu iki rahatsızlık arasındaki farkları belirleyerek hem benzer hem de birbirinden ayrı süreçleri takip edebilir, hem çevreniz hem de kendi sağlığınız için erken belirtileri tespit edebilirsiniz. İşte demans ve alzheimer arasındaki fark…

İLK FARKLAR

Demans ile Alzheimer'ın arasındaki temel fark, bunamanın, günlük yaşamı engelleyen bozulmuş hafıza ve düşünme gibi semptomlar için genel bir terim olmasıdır. Alzheimer hastalığı, spesifik bir demans şeklidir. Diğer demans türleri arasında vasküler demans, Lewy cisimcikli demans, frontotemporal demans, Parkinson hastalığı ve Huntington hastalığı bulunur. Alzheimer hastalığını sık sık duymamızın nedeni, yalnızca en yaygın bunama şekli olması değil, aynı zamanda Alzheimer hastalığının arkasındaki bilimin, diğer demans türlerine kıyasla en gelişmiş olanı olmasıdır.

BENZER SEMPTOMLAR

Anahtarlarınızı kaybetmek ve arabanızı nereye park ettiğinizi unutmak temel hafıza problemleridir. Demans veya Alzheimer'ın sınırını aştığını nasıl anlarsınız? Alzheimer Derneği'ne göre, aşağıdakilerden ikisi teşhis edilmeli ve "önemli ölçüde dikkate alınmalıdır":

  • Zayıf hafıza
  • İletişim ve dil zorluğu
  • Odaklanmada ve dikkatini vermede güçlük
  • Hatalı muhakeme ve yargı
  • Bozulmuş görsel algı

ALZHEIMER BELİRTİLERİ

Alzheimer hastalığı söz konusu olduğunda, birçok yeni bilgiyi daha hızlı unutmak olasıdır. Bu durum, ikinci kuzeninizin adını hatırlayamadığınız ve daha sonra aniden hatırlayamadığınız küçük hafıza sorunlarından bağımsızdır. Journal of Alzheimer's Disease'de 2016 yılında yayınlanan araştırma, yol haritası kullanımıyla ilgili sorunların Alzheimer'ın ilk uyarı işaretlerinden biri olabileceğini ve dikkat edilmesi gereken uyarı işaretlerinden biri olduğunu gösteriyor.

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