Sindirim sistemini alabora edip kilitliyor! Ağzınıza bile sürmeyin

Ayrıca, bazı insanlar monosodyum glutamat (MSG) gibi bulyonlarda bulunan bir bileşene hassasiyet gösterebilir. MSG'ye hassasiyeti olan kişilerde baş ağrısı, mide bulantısı, karın ağrısı ve bazı sindirim sorunları görülebilir.

Bu nedenle, bulyonlar sindirim sistemi sağlığı tehlikelidir. Sindirim sorunları yaşıyorsanız veya tuz ve MSG alımınızı sınırlamanız gerekiyorsa, bulyon kullanımını azaltmak veya alternatif baharatlar ve doğal tatlandırıcılar kullanmak faydalı olabilir. Her zaman besin etiketlerini okuyarak içerikleri kontrol etmek de önemlidir.