Sindirim sistemini düzenleyen uyku şekli! Bu tarafa dönerek uyumak hazımsızlık sorununu bitiriyor

Baklagiller, lahana, karnabahar gibi yiyecekler yoğun gaz birikimine neden olabilir veya sindirim sistemini yavaşlatan birkaç sorun ortaya çıkarabilir. Tüm bu sorunları ortadan kaldırmak için yapabileceğiniz birkaç yöntem, hayatınızı oldukça kolaylaştırabilir. Yoga pozları ile sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olabilir, uyumak için sol tarafınızı seçerek kan akışınızı düzenleyebilir veya duygusal durumlarınızı kontrol altına alabilirsiniz. Tüm bu yöntemlerden birkaçını bulabileceğiniz yazımızı okuyarak yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz.

SOL TARAFINIZDA UYUYUN

Mide ve pankreasın sol tarafınızda bulunması, sindirim sisteminizin yönü konusunda da birkaç ipucu veriyor. Sol tarafa yatarak uyumak midenizdeki yiyeceği daha kolay bağırsağa geçmesini sağlar. Ayrıca yiyeceğin parçalanmasından sorumlu olan pankreas, enzimlerini bu tarafta uzandığınızda daha yoğun salgılar. Üstelik sol tarafta uyumak, mide ekşimesi olasılığını da düşürür.