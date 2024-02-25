Sinir bilimcisi açıkladı! Kahvenize asla eklemeyin, hem beyni hem de bağırsakları bitiriyor

Sinir bilimci Robert Love şu tavsiyede bulundu: "Kahvenize asla süt eklemeyin." Şöyle açıkladı: "Kahveden maksimum faydayı istiyorsanız kahvenize asla süt eklemek istemezsiniz."
"Yani süt ve krema, kahvede harika bir tat katıyor, bunu anlıyorum. Ancak bu süt ürünlerini ekleyerek kahvenin faydalarını büyük ölçüde azaltıyorsunuz."
"Örneğin kahve, beslenmedeki en önemli polifenol kaynaklarından biridir."
Kahve aslında dünya çapında tüketilen polifenol açısından en zengin içeceklerden biridir ve 100 ml'de 214 mg toplam polifenol içerir.
Polifenollerin belirli kanserlerin, kardiyovasküler hastalıkların, diyabetin ve nörodejeneratif hastalıkların gelişimine karşı koruma sağladığı düşünülmektedir.
Uzman şöyle devam etti: "Yani kahvenin koyu rengi bağırsak bakterilerimiz ve beynimiz için gerçekten faydalıdır."
"Kahvenin antioksidan özelliği bulunmaktadır. Gerçekten çok faydalıdır. Ve kahvenize süt ürünleri eklediğinizde, proteinler ve süt ürünleri kahvedeki polifenollere bağlanarak emilimi azaltır."
"Dolayısıyla, ister normal süt ister krema olsun, kahvenize süt ürünleri eklediğinizde, bu, polifenolleri bağlayacak ve vücudunuzun bu sağlıklı polifenolleri absorbe etme ve bundan fayda sağlama yeteneğini azaltacaktır. Bu durum yaban mersini için bile bu geçerli. Bu nedenle sütü yaban mersini ile birlikte tüketmeyin, çünkü inek sütündeki proteinler aslında yaban mersinindeki polifenolleri bağlayacaktır."
Uzmanın bu uyarısı 2019'da The Journal of AOAC International'da yayınlanan ve sütü kahve de dahil olmak üzere polifenol içeren çeşitli gıdalarla birleştirmenin etkilerini inceleyen bilimsel bir incelemeyle destekleniyor. Araştırmada, polifenollerin, birleştikleri diğer gıdalardaki bileşenlerle kolayca reaksiyona girdiğini ve bunun da besin özelliklerini etkilediğini görüldü.
İnceleme, süt eklemenin kahve polifenollerinin antioksidan özelliklerini azalttığı, dolayısıyla "bu tür içeceklerin sağlığa yararlı özelliklerini önemli ölçüde azalttığı veya bozduğu" sonucuna vardı. Sinir bilimci, kahvede süt alternatiflerinin kullanılmasını önerdi. " Eğer kahveyi sade içemiyorsanız içerisine hindistan cevizi sütü gibi süt içermeyen süt alternatifleri ekleyebilirsiniz."
Ancak 2023 yılında Journal of Agricultural and Food Chemistry yayınlanan ayrı bir çalışma, kahvede bulunan polifenollerin sütte bulunan bir amino asitle bağlanma şeklinin aynı zamanda faydalı antioksidan ve antienflamatuar etkilere sahip olabileceğini buldu.
KAHVENİN FAYDALARI
HASTALIKLARDAN KORUR
Son araştırmalar, kahve içenlerin kadınlarda önde gelen ölüm nedenlerinden bazılarından ölme olasılığının daha düşük olduğunu buldu: koroner kalp hastalığı, felç, diyabet ve böbrek hastalığı.
DİYABETİ ÖNLER
Yapılan araştırmalar daha fazla kahve içen kişilerin tip 2 diyabete yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koymuştur.
KALBİ GÜÇLENDİRİR
Günde bir ila iki fincan kahve içmek, zayıflamış bir kalbin vücuda yeterli kanı pompalamakta zorlandığı kalp yetmezliğini önlemeye yardımcı olabilir.
PARKİNSON HASTALIĞINI ÖNLER
Kafein yalnızca Parkinson hastalığına yakalanma olasılığının azalmasıyla bağlantılı değildir, aynı zamanda bu duruma sahip kişilerin hareketlerini daha iyi kontrol etmelerine de yardımcı olabilir.
KARACİĞERİ KORUR
Hem normal hem de kafeinsiz kahvenin karaciğeriniz üzerinde koruyucu bir etkisi olduğu gözlenmiştir. Araştırmalar, kahve içenlerin karaciğer enzim düzeylerinin, kahve içmeyen kişilere göre sağlıklı bir aralıkta olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.
KANSERDEN KORUR
Koyu kavrulmuş kahve, doğal olarak oluşan ancak hücreleriniz tarafından onarılmadığı takdirde kansere veya tümörlere yol açabilen DNA iplikçiklerindeki kırılmayı azaltmaktadır.
ALZHEİMER'I ÖNLER
Günde iki fincan kahvedeki kafein, bu durumun gelişmesine karşı önemli bir koruma sağlayabilir. Araştırmacılar, günde iki ila üç fincan kahve içen 65 yaş ve üstü kadınların genel olarak demans geliştirme olasılığının daha düşük olduğunu bulmuşlardır.
FELÇTEN KORUR
Yapılan araştırmalar günde en az bir fincan kahve içmenin, kadınlarda dördüncü önde gelen ölüm nedeni olan felç riskinin azalttığını göstermektedir.