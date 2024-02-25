Sinir bilimcisi açıkladı! Kahvenize asla eklemeyin, hem beyni hem de bağırsakları bitiriyor

Uzman şöyle devam etti: "Yani kahvenin koyu rengi bağırsak bakterilerimiz ve beynimiz için gerçekten faydalıdır."

"Kahvenin antioksidan özelliği bulunmaktadır. Gerçekten çok faydalıdır. Ve kahvenize süt ürünleri eklediğinizde, proteinler ve süt ürünleri kahvedeki polifenollere bağlanarak emilimi azaltır."

"Dolayısıyla, ister normal süt ister krema olsun, kahvenize süt ürünleri eklediğinizde, bu, polifenolleri bağlayacak ve vücudunuzun bu sağlıklı polifenolleri absorbe etme ve bundan fayda sağlama yeteneğini azaltacaktır. Bu durum yaban mersini için bile bu geçerli. Bu nedenle sütü yaban mersini ile birlikte tüketmeyin, çünkü inek sütündeki proteinler aslında yaban mersinindeki polifenolleri bağlayacaktır."