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Sıradan sanılıyor ama çok tehlikeli! Tek bacakta şişlik ciddiye alınmalı

Vücutta kanamayı durdurmak için devreye giren pıhtılaşma mekanizması, yanlış zamanda ve yanlış yerde çalıştığında hayati tehlikeye yol açabiliyor. Özellikle tek bacakta aniden gelişen şişlik ve ağrı ile nedeni açıklanamayan nefes darlığının ciddi bir pıhtılaşma sorununun habercisi olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

İHA Giriş Tarihi: 01.07.2026 09:45 PAYLAŞ ABONE OL

Pıhtılaşma, vücudun kanamayı durdurmasını sağlayan doğal bir savunma mekanizması olduğunu belirten Hematoloji Uzmanı Dr. Sertaç Durusoy, "Ancak bu sistemin gereksiz yere devreye girmesi, damar içinde pıhtı oluşumuna sebep olarak hayati risk taşıyan ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle tek bacakta gelişen ani şişlik ile açıklanamayan nefes darlığının önemsenmesi gerekir. Pıhtı toplardamarlarda oluştuğunda derin ven trombozu, bu pıhtının akciğere ulaşması durumunda ise akciğer embolisi gelişebilir. Atardamarlarda oluşan pıhtılar ise inme ve farklı organlarda damar tıkanıklıklarına neden olabilir. Bu sebeple belirtilerin erken fark edilmesi ve zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması büyük önem taşır" diye konuştu.



Derin ven trombozunun en sık belirtilerinin tek bacakta ani gelişen şişlik, ağrı, kızarıklık ve ısı artışı olduğunu ifade eden Dr. Durusoy, özellikle baldır bölgesinde ortaya çıkan bu yakınmaların ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Durusoy, "Özellikle tek bacakta gelişen şişlik ve ağrı, derin ven trombozunun ilk belirtisi olabilir. Bunun yanında ani başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma hissi, öksürükle kan gelmesi veya nedeni açıklanamayan oksijen düşüklüğü ise akciğer embolisini düşündürebilir. Bu belirtiler acil değerlendirme gerektirir" dedi.