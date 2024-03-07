Sırt ağrısını anında bitiren yöntem! Uzmanı yapmanız gereken 4 adımı anlattı…

Doktor Tony Nalda, sırt ağrınızı hızlı ve etkili bir şekilde hafifletmek için evde yapabileceğiniz dört kolay egzersizi paylaştı.
Dr Nalda şunları söyledi: "Bu egzersizleri yaparken nazik ama gayretli davranarak ağrıyı yönetebilir ve iyileşmenizi hızlandırabilirsiniz. Semptomlar devam ederse veya başka endişeleriniz varsa bir sağlık uzmanına danışın."
DİZDEN GÖĞSE ESNEME
Dizleriniz bükülü ve ayaklarınız yere düz basacak şekilde sırt üstü yatın.
Dizinizi göğsünüze doğru çekmek için iki elinizi kullanarak bir dizinizi çenenize doğru kaldırın.
Bacağınızı yukarı çekerken omurganızı yere bastırırken göbek kaslarınızı sıkın. Bunu beş saniye boyunca yapın, ardından vücudunuzu orijinal konumuna getirin.
İşlemi diğer bacakla tekrarlayın ve ardından her iki bacağı aynı anda yapın.
Her esnemeyi iki ila üç kez tekrarlayın ve bu rutini sabah ve akşam bir kez gerçekleştirin.
ALT SIRT ROTASYONU
Dizleriniz bükülmüş ve ayaklarınız yere düz basacak şekilde sırt üstü yatarak başlayın.
Daha sonra, her iki dizinizi de yavaşça bir tarafa doğru döndürün ve yere doğru indirin.
Omuzlarınızı yere düz tutarak başınızı diğer tarafa çevirin.
Bu pozisyonu 10 ila 20 saniye koruyun, ardından yavaşça orijinal duruşunuza dönün. Şimdi bunu diğer tarafta yapın.
Esnetmeleri seans başına iki ila beş kez tekrarlamalı ve tüm döngüyü günde iki kez gerçekleştirmelisiniz.
KEDİ-İNEK
Masa pozisyonunda dört ayak üzerine çökün. Daha sonra nefes alın ve kuyruk sokumu kemiğinizi kaldırın.
Karnınızı düşürürken göğsünüzü öne doğru bastırın. Başınızı kaldırın ve omuzlarınızı gevşetin. Kedi pozuna geçmeden önce bu pozu bir süre tutun.
Kedi pozuna başlamak için, nefes verirken sırtınızı yuvarlaklaştırın ve kemerleyin, kuyruk kemiğinizi çizin.
Başınızı indirin ancak çenenizi göğsünüze doğru itmeyin. Tüm egzersizi 15 ila 20 kez tekrarlayın.
ESNEME
Sırt üstü yatın, her iki bacağınızı da düz ve düz bir şekilde yerde tutun. Öncelikle sağ ayak bileğinizi diğer bacağınızın dizinin üzerine getirin.
Sağ dizinizi yavaşça sol omzunuza doğru çekin ve bırakmadan önce 30 saniye bu pozisyonda kalın.
Aynısını diğer taraf için de yapın ve işlemi üç defaya kadar tekrarlayın. Gerekirse bu egzersizi günde üç kez tamamlayabilirsiniz.