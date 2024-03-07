Sırt ağrısını anında bitiren yöntem! Uzmanı yapmanız gereken 4 adımı anlattı…

ALT SIRT ROTASYONU

Dizleriniz bükülmüş ve ayaklarınız yere düz basacak şekilde sırt üstü yatarak başlayın.

Daha sonra, her iki dizinizi de yavaşça bir tarafa doğru döndürün ve yere doğru indirin.

Omuzlarınızı yere düz tutarak başınızı diğer tarafa çevirin.

Bu pozisyonu 10 ila 20 saniye koruyun, ardından yavaşça orijinal duruşunuza dönün. Şimdi bunu diğer tarafta yapın.

Esnetmeleri seans başına iki ila beş kez tekrarlamalı ve tüm döngüyü günde iki kez gerçekleştirmelisiniz.