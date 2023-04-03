Şişkinlik diye bir sorun bırakmıyor! Tek yudumuyla hazımsızlığı alıp götürüyor

Bin 200 adet ürünün bulunduğu ve her yerden farklı bir kokunun yayıldığı aktar dükkanı vatandaşların ilgisini çekiyor. 42 yıllık aktar olan 60 yaşındaki Selçuk Aktaş, son günlerde gündem olan 'rezene' çayı hakkında bilgi verdi.

Rezene çayının faydalarını bir bir sıralayan Aktaş, "Rezene çayı, dedelerimizden bugüne kadar kullanılan ve genelde bebeklerin, çocukların gazını, şişkinliğini alması içindir. Bir de hazımsız olan bazı insanlar gelir. Bunlar da müthiş şekilde bir gaz oranı vardır ve hızlı yemek yerler. Yuttukları lokma ile birlikte hava yutarlar. Bunlarda da gaz oluşur. Onlar da gelir bu rezene çayını alırlar. Rezene çayını içiyor ve şişkinliğini gideriyorlar. Şişkin olanların şişkinliğini alır" dedi.

