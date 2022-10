Sivilceler sağlığınız hakkında bir şeyler söylüyor! Eğer bu noktada çıkıyorlarsa bu hastalığa dikkat

AĞIZ VE ÇEVRESİ

Ağzınızın çevresinde sivilce, bu bölgedeki cilt tahriş olursa veya cep telefonu veya müzik aletleri gibi başka nesnelerle sık sık dokunulursa oluşabilir. Farklı kozmetik ve yüz ürünleri de sebep olabilir. Hormonlar ve genetik gibi. Her şeyden önce, sık sık ortaya çıkıyorsa, sizin için işe yarayacak uygun bir tedavi bulabilecek bir dermatologa görünün. Ancak her durumda, onu tedavi etmektense önlemek her zaman daha iyidir. Bu nedenle cildinizi günde iki kez nazik veya hafif bir temizleyici ile temizlemeyi rutin hale getirin. "Komedojenik olmayan" olarak etiketlenmiş ve yağsız ürünler kullanın ve lütfen yüzünüze dokunmaktan kaçının.