Sivilceler sağlığınız hakkında bir şeyler söylüyor! Eğer bu noktada çıkıyorlarsa bu hastalığa dikkat

Buradaki önemli faktör, burunla olanla aynıdır: Cildinizdeki yağ üretimindeki artış. Ama bazen bunun neden olduğunu anlamak zor. Özellikle bazı ilaçları almıyorsanız ve bu hormonlar veya stres değilse. Saçlarımızın alın sivilcelerinin kaynağı olabileceğini bilmek ilginç. Saçınız yağlıysa, yağ alnınıza bulaşabilir ve gözeneklerini tıkayabilir. Farklı pomatlar, jeller ve mumlar da sıklıkla kakao yağı veya hindistancevizi yağı içerdiklerinden ve cildinizi ekstra yağlı bırakabileceğinden sebep olabilir. Nazik bir temizleyici bu sorunu çözebilir. Eğer yardımcı olmazsa, yağlı saç ürünlerinden uzak durmaya çalışın ve saçınızı daha sık yıkayın.

Vücutta androjen hormonunun dalgalanması, yetişkin sivilcelerinin ortaya çıkmasındaki en büyük etkendir. Fakat hormonal dalgalanmalar konusunda şüpheleriniz varsa, özellikle çene ve boyunda ortaya çıkan dikkatli olmak gerekir. Adet döngüleri sırasında dalgalanmalar olursa bu büyük sorun değildir. Ayrıca doğum kontrolü gibi ilaçlar almaktan da kaynaklanabilir. Ağır vakalarda tıbbi bir durum olabilir, ancak çoğu zaman komedojenik olmayan bir temizleyici, nemlendirici ve akne tedavisi sorunu çözebilir. Tıpkı temel güneş güvenliği ve uygun güneş koruyucu kullanımı gibi.

YANAKLAR

Sivilcenin en sık görüldüğü alanlardan biri olan yanaklar, sadece dokunarak değil aynı zamanda günümüzde en sık kullanılan eşyalardan biri olan cep telefonları da sivilcelerin ana sebebi. Telefonlar, bakteri yayma konusunda oldukça etkilidir. Kirli yastık kılıfları ve çarşaflar da yanaklarda oluşan sivilcelerin, ana sebebi.

Yanaklarda oluşan sivilce, hormonal olabildiği gibi aynı zamanda yaşam tarzı alışkanlıklarından da kaynaklanabilir. Bu nedenle hayatınızdaki basit değişiklikler, sivilcelerden kurtulmanızı sağlayabilir. Örneğin; düzenli olarak yastık kılıflarını ve çarşaflarını değiştirmek, elleri sık sık yıkamak gibi basit değişiklikler bile sivilce oranını azaltır.