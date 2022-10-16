Sivilceler sağlığınız hakkında bir şeyler söylüyor! Eğer bu noktada çıkıyorlarsa bu hastalığa dikkat

Cilt, belirli sağlık problemlerinin göstergesini taşıyabilir. Bu nedenle oluşan değişiklikleri takip etmek büyük önem taşıyor. Sivilcelerin oluştukları bölgelere bağlı olarak bazı sağlık sorunlarının veya bazı etkenlerin sonucunda oluştuğu biliniyor. İşte ayrıntıları…
AĞIZ VE ÇEVRESİ
Ağzınızın çevresinde sivilce, bu bölgedeki cilt tahriş olursa veya cep telefonu veya müzik aletleri gibi başka nesnelerle sık sık dokunulursa oluşabilir. Farklı kozmetik ve yüz ürünleri de sebep olabilir. Hormonlar ve genetik gibi. Her şeyden önce, sık sık ortaya çıkıyorsa, sizin için işe yarayacak uygun bir tedavi bulabilecek bir dermatologa görünün. Ancak her durumda, onu tedavi etmektense önlemek her zaman daha iyidir. Bu nedenle cildinizi günde iki kez nazik veya hafif bir temizleyici ile temizlemeyi rutin hale getirin. "Komedojenik olmayan" olarak etiketlenmiş ve yağsız ürünler kullanın ve lütfen yüzünüze dokunmaktan kaçının.
BURUN
Burnumuz, yüzün en sık sivilce gelişen bölgelerinden biridir. Bunun nedeni, gözeneklerinin tipik olarak daha büyük olmasıdır, bu da kir ve bakterilerin gözenekleri tıkamasını kolaylaştırır. Üstelik, buradaki cilt daha yağlıdır ve sonuç olarak akneye karşı daha savunmasızdır. Burun aknesi diyet, stres ve bazı ilaçlar tarafından tetiklenebilir. Bazen altta yatan daha ciddi sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Ancak en yaygın neden kötü hijyendir. Bu nedenle, akneye karşı çok nazik ve etkili bir tedavi olan çay ağacı yağını veya ciltteki bakterilerin çoğalmasını önleyecek sodyum sülfacetamid ve sülfürü rutininize eklemek etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir. Çok ciddi durumlarda, bir dermatoloğa danışın.
ALIN
Buradaki önemli faktör, burunla olanla aynıdır: Cildinizdeki yağ üretimindeki artış. Ama bazen bunun neden olduğunu anlamak zor. Özellikle bazı ilaçları almıyorsanız ve bu hormonlar veya stres değilse. Saçlarımızın alın sivilcelerinin kaynağı olabileceğini bilmek ilginç. Saçınız yağlıysa, yağ alnınıza bulaşabilir ve gözeneklerini tıkayabilir. Farklı pomatlar, jeller ve mumlar da sıklıkla kakao yağı veya hindistancevizi yağı içerdiklerinden ve cildinizi ekstra yağlı bırakabileceğinden sebep olabilir. Nazik bir temizleyici bu sorunu çözebilir. Eğer yardımcı olmazsa, yağlı saç ürünlerinden uzak durmaya çalışın ve saçınızı daha sık yıkayın.
ÇENE VE BOYUN
Vücutta androjen hormonunun dalgalanması, yetişkin sivilcelerinin ortaya çıkmasındaki en büyük etkendir. Fakat hormonal dalgalanmalar konusunda şüpheleriniz varsa, özellikle çene ve boyunda ortaya çıkan dikkatli olmak gerekir. Adet döngüleri sırasında dalgalanmalar olursa bu büyük sorun değildir. Ayrıca doğum kontrolü gibi ilaçlar almaktan da kaynaklanabilir. Ağır vakalarda tıbbi bir durum olabilir, ancak çoğu zaman komedojenik olmayan bir temizleyici, nemlendirici ve akne tedavisi sorunu çözebilir. Tıpkı temel güneş güvenliği ve uygun güneş koruyucu kullanımı gibi.
YANAKLAR
Sivilcenin en sık görüldüğü alanlardan biri olan yanaklar, sadece dokunarak değil aynı zamanda günümüzde en sık kullanılan eşyalardan biri olan cep telefonları da sivilcelerin ana sebebi. Telefonlar, bakteri yayma konusunda oldukça etkilidir. Kirli yastık kılıfları ve çarşaflar da yanaklarda oluşan sivilcelerin, ana sebebi.
Yanaklarda oluşan sivilce, hormonal olabildiği gibi aynı zamanda yaşam tarzı alışkanlıklarından da kaynaklanabilir. Bu nedenle hayatınızdaki basit değişiklikler, sivilcelerden kurtulmanızı sağlayabilir. Örneğin; düzenli olarak yastık kılıflarını ve çarşaflarını değiştirmek, elleri sık sık yıkamak gibi basit değişiklikler bile sivilce oranını azaltır.
SIRT
Sırt sivilceleri, genellikle nemlendirici, vücut kremi, masaj yağı gibi ürünlerin kullanımında ortaya çıkabilir. Ayrıca ciltteki yağ ve toksinlerle karışan, gözenekleri tıkayan terimiz de sivilceye neden olabilir. Bu yüzden sırtın iyi bir şekilde dezenfekte edildiğinden emin olunması gerekir. Ayrıca dar giysiler de sivilcenin bir diğer nedenidir. Cildin nefes almasına izin vermeyen kıyafetler, sırtta sivilce oluşumunu tetikleyebilir. Belirgin bir dış neden yoksa, beslenme sisteminize dikkat etmek büyük önem taşıyor. Yeterli besin alıp almadığınızı kontrol etmeniz ve stresin de önemli bir faktör olduğunu unutmamak gerekiyor.
BACAK
Akne esas olarak bakteri, sebum ve ölü deri hücrelerinin kıl foliküllerinde sıkışıp gözeneklerin tıkanmasının bir sonucudur. Enflamasyona yol açar ve bacaklarda tamamen fiziksel bir sorundur. Genellikle bazı atletik ekipmanların cildinize veya giysilerinize veya çok sıkı olan çamaşırlarınıza sürtünmesinden kaynaklanır.
İnsanlar genellikle bacaklarındaki sivilceleri folikülit, egzama veya keratoz pilaris gibi benzer durumlarla karıştırabilir. Bu yüzden kaşıntılı ve ağrılı ise bir doktora danışmak ve profesyonel bir tedavi uygulamak daha doğru bir seçenektir.