Sivrisinek ısırıklarına dikkat! O hastalıklara neden oluyor...

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, dünyanın birçok bölgesinde özellikle; tropik bölge ve onun güneyinde yoğun olarak görülürken iklim değişiklikleriyle birlikte sivrisineklerin yerleşim alanları da genişlemeye başladığını hatırlatarak, özellikle yaz aylarında sivrisinek ısırıklarıyla daha sık karşılaşıldığını kaydetti. Sivrisineklerin beslenme yolları arasında öncelikli tercihi çiçek ve bitkilerin su ve özleri olmasına rağmen özellikle dişi sivrisinekler üremek için kana da ihtiyaç duyduğunu belirten Boşnak, küçük ve kısa ömürlü sivrisineklerin kan emmek için ısırdıkları yerlerde kaşıntıya neden olan bir madde salgıladığını ve bunun da kaşıntılı ve kızarık yaralara neden olduğunu kaydetti. Kaşıntıyla birlikte kızarıklık ve şişlik gibi rahatsızlıkları neden sivrisinek ısırıklarının aynı zamanda sıtma, sarı humma, Batı Nil Ateşi gibi önemli bazı hastalıkların ortaya çıkmasında da oldukça etkili olduğunu ifade eden Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, cildin ısırılan bölgesinde alerjik reaksiyon, kaşıntı, yangı ortaya çıkabildiğini de vurguladı. Dr. Boşnak, sivrisinek ısırmalarına karşı bazı kişilerde sistemik alerji öyküsü de olabildiğini söyleyerek, sivrisinek ısırmalarına karşı alınacak önlemleri ise şöyle anlattı: