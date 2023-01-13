Smear Testi Sonucu E-Nabız’da Görünür Mü? Smear Testi Sonucu E Nabız’a Ne Zaman Düşer ve Nasıl Öğrenilir?

Smear testi yaptıran birçok kadının aklına smear test sonucu e-nabızda görünür mü sorusu düşer. E-nabızdan T.C. ile smear testi sorgulama mümkündür. E-nabıza T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptığınız zaman tahliller bölümünden test sonucunuzu görebilirsiniz. Testi yaptırdıktan sonra test sonucunun ne zaman çıkacağına dair ortalama süre 2 ila 3 gündür. Smear testi sonucu e-nabızda görünür mü ya da smear testi sonucu e-nabıza ne zaman düşer ve nasıl öğrenilir gibi sorularınızın cevabını detaylarıyla derledik.

Smear Testi E-Nabız'da Görünür Mü?

Smear testi kadınların rahim ağzı kanser taraması için uygulanan bir testtir. Bu testi olanlar hastaneye gitmeye gerek duymadan testin sonuncunu e-nabızdan görebilirler. Testinin sonuçlarına e-nabız sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile girerek tahlillerim kısmından testinin sonucuna ulaşabilirler.

Smear Testi Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Smear testi sonuçlanması çok uzun süreç gerektirecek bir test değildir. Testin yapıldığı hastanenin hasta yoğunluğu, eğer varsa hastalığın durumu testinin sonuçlanmasında etkilidir. Ama koşulların normal olduğu varsayılırsa smear testinin 2-3 gün içerisinde sonuçları çıkar. Smear testi kanser hastalığının erken tanısında önemli rol oynar. Kadınların düzenli olarak hastaneye kontrole gitmesi ve tetkiklerinin ihmal edilmemesi tavsiye edilir.

Smear Testi Sonucu E-Nabız'a Ne Zaman Düşer?

Gitmiş olduğumuz hastanenin ilgili bölümlerinden yaptırdığınız smear testinin sonuçları normal koşullarda 2-3 güne çıkar. Test sonuçları çıktığında doktorunuzun hasta sistemine düşer. Test sonucu doktorun hasta sistemine düştükten sonra ender durumlar haricinde e-nabız sistemine de eş zamanlı olarak düşer. Yani smear test sonucunuz doktorunuzun sistemine düştüğü an ortalama 2 ila 3 gün içinde e-nabız sistemine de düşer.