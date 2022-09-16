Soda ile maden suyu aynı şey mi?

Soda ve maden suyunun farkları hakkında konuşan Diyetisyen Rıdvan Arslan merak edilenleri anlatıyor.
SODA MI YOKSA MADEN SUYU MU?
Soda ve maden suyu mu dediklerinde ne dersiniz? İkisi de aynı içecek gibi gözükse de biri doğal biri yapay birer içecek diyebiliriz. Diyetisyen Rıdvan Arslan, soda ve maden suyu hakkında bizlerle bilgilerini paylaşıyor.
Maden suyu, yer altı sularının çeşitli mineral ve gazlarla karışarak kayaçlarda toplanmasıyla elde edilir. İçerisinde çözünmüş mineraller ve tuzlar bulunur. Sülfat, bikarbonat, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi minerallerden zengindir. Renksizdir, güneşten etkilendiği için genelde yeşil ve kahverengi şişelerde saklanır.
Soda ise normal içme suyunun içerisine CO2 eklenerek elde edilir. Maden suyunun aksine yapay halde karbonatlanır. Soda kronik yorgunluğa ve hazımsızlığa iyi gelmektedir. Bazı sodalar mineral bakımından zenginleştirilerek raflarda yerini almaktadır. Fazla soda tüketimi bireyde şişkinliğe ve hıçkırığa sebep olabilmektedir.
MADEN SUYUNU TÜKETİRKEN DİKKAT
Maden sularının sodyum içeriği yüksek olduğu için aşırı miktarda tüketilmemelidir. Seçerken ise sodyumdan fakir, magnezyumdan zengin ve kalsiyum içeriğine sahip olan maden suyu tercih edilmelidir. Sağlıklı bireylerde günde 1-2 şişe maden suyu içebilir. Böbrek, hipertansiyon ve kalp hastaları ise maden suyundan uzak durmalıdır.