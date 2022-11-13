Soframızdaki en tatlı zehir! İşte doğadaki en sağlıksız gıda…

Yemeklere ne kadar lezzet kattığını bilsek de birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Bulyonların neden olduğu hastalıklar arasında Parkinson, sara, obezite ve Alzheimer gibi önemli sağlık sorunları yer alıyor. Bulyonların bu kadar sağlıksız olmasının altında yatan sebep ise içinde MSG yani ( mono sodyum gluatamat bulunması.