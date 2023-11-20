Soğuk algınlığında çare doğal şifa! Adeta kalkan gibi koruyor...

Virüs ve bakterilerin neden olduğu soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklar, bağışıklık sisteminin düşük olduğu durumlarda daha ağır seyrediyor. Özellikle, üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bu dönemde hastalanan çocuklar, eğitim ve öğretime ara vermek zorunda kalıyor. Uzmanlar ise enfeksiyonların neden olduğu hastalıklara karşı propolisin düzenli kullanımını tavsiye ediyor.



Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı dönemde bağışıklık sistemini desteklemenin önemli olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, "Propolisin bağışıklık sistemini destekleyici özelliği sayesinde, virüs ve bakterilerin neden olduğu alt ve üst solunum yolu hastalıkları ile mücadelede etkili bir doğal gıda olduğu biliniyor. Bu konuda yapılmış pek çok bilimsel çalışma ise, çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak iltihabı, farenjit, bronşit, astım da dahil olmak üzere, ateş, boğaz ağrısı, boğaz yanması, öksürük, halsizlik, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi belirtilerle seyreden alt ve üst solunum yolu hastalıklarına karşı propolisin düzenli tüketiminin etkili olduğunu gösteriyor. Bağışıklık sistemini desteklemenin ve hastalıklardan korunmanın doğal bir yolunu arayan anne babalar, öncelikle tabii ki çocuklarını mevsim sebze ve meyveleri ile sağlıklı besleyecek, hijyen eğitimi ile tedbir alacak, ardından da propolis gibi doğal bağışıklık destekleri ile beslenmelerine destek olacaklar. Özellikle havaların soğuduğu ve hastalıkların artmaya başladığı bu dönemde, en az yüzde 10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten çocuklar günde 10 damla, yetişkinler ise günde 20 damla tüketmeyi alışkanlık haline getirmeli" dedi.





Propolisin solunum yolu enfeksiyonları üzerine etkisi

Propolisin hem hastalık öncesi dönemde bağışıklık sistemini desteklemede koruyucu (profilaktik) olarak hem de hastalık esnasında semptomları azaltmak ve iyileşmeyi desteklemek üzere kullanılabileceğini söyleyen Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "2017 yılında yapılan bilimsel bir çalışmada, propolis desteğinin akut rinit ve soğuk algınlığına karşı etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmaya, 2-12 yaşları arasında 40 çocuk hasta katılmıştır, bu hastalarda akut rinit ve soğuk algınlığı tespit edilmiştir. Propolis içeren burun spreyi, 7 gün boyunca günlük 3 kez olmak üzere uygulanmış ve tedavi sürecinde başlangıç ile son arasındaki iyileşme ve yaşam kalitesindeki değişiklikler karşılaştırılmıştır. Uygulanan propolis desteğinin 4. gün itibariyle semptomlarda belirgin bir düzelme sağladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, 7 günün sonunda akut rinit belirtilerinde, burun akıntısı, tıkanıklık, hapşırma, öksürük krizleri, boğazda kaşıntı gibi semptomlarda anlamlı bir azalma görülmüştür" ifadelerine yer verdi.