Soğuk duş alanlar dikkat! Etkisini öğrendiğinizde bir daha böyle yapmayacaksınız…

Yaz mevsimi sıcaklıkları gelmesiyle beraber profesör doktor soğuk duş almanın tehlikeli etkilerine karşı önemli uyarılarda bulunarak hayati risk taşıyabileceğini ifade etti.

İHA Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:09 PAYLAŞ ABONE OL

Prof. Dr. Bilal Boztosun, soğuk su ile alınan duşun damarları büzüştürebileceğini açıkladı.Boztosun, suyun ısı enerjisini hava göre 30 kat daha fazla ilettiğini ve bu nedenle soğuk suyun havaya oranla dolaşım sistemi üzerindeki etkisinin daha fazla ve hızlı olacağını anlattı. Profesör doktor, sıcak bir ortamda ani soğuk duşun bayılmadan ölüme kadar önemli riskleri olduğunu ifade etti.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, yaz aylarında alınan soğuk duşa ilişkin kalp hastalarını uyardı. Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Dış ortamın sıcaklığı her ne olursa olsun, insan vücudu sıcaklığı sabit tutmaya çalışır. Bu sıcaklığı sağlamak için vücutta çalışan pek çok uyum merkezi vardır. Başlıca düzenlemeyse vücudun kan akımını değiştirmesiyle yapılır. Su, ısı enerjisini havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Bu sebeple soğuk suyun, soğuk havaya kıyasla dolaşım sistemi üzerine olan etkisi daha hızlı ve fazla olur. Aşırı soğuk su ile duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir, kalp krizi tetiklenebilir" diye konuştu.