Sol Bacak Kasılması Neden Olur? Yürürken Sol Bacakta Kasılma ve Kramp Sebepleri Neler?

Kasılma veya kramplar kişinin gündelik yaşamını olumsuz etkileyen bir durumdur. Kasların aniden kasılması durumunu ifade eden kramplar, bacakta da sıklıkla görülmüştür. Bu durumu yaşayan kullanıcılar internette sol bacak kasılması neden olur sorusuna cevap aramıştır. Kişinin idaresi dışında gerçekleşen bu durum birkaç saniye sürebildiği gibi 10 dakika da sürebilir. Bir hastalığa bağlı olmasa bile bu kasılmaların nedeni çok sık merak edilmiştir. Yürürken bacağa kramp girmesi neden olur sorusunu araştıran kişiler bununla ilgili farklı nedenler ile karışılacaktır. Aniden ortaya çıkan ve kısa sürede etkisini kaybeden bacak krampları hakkında araştırma da yapılmıştır. Yürürken sol bacakta kasılma ve kramp sebepleri neler? Sol bacak kasılması neden olur soruları etrafında bu konuya dair detaylar sizlerle.

Sol Bacak Kasılması Neden Olur?

Sol bacak kasılması gibi kişiyi olumsuz etkileyen bir durumla karşılaşıldığında bu, neden olur sorusu önem kazanır. Bir kasın ani ve kontrolsüz şekilde kasılması anlamına gelen kramp, kişinin yaşamını da olumsuz etkilemektedir. Özellikle alt bacakta görülen kasılmalar bir nedene bağlı olmadığı gibi, kimi hastalıkların da nedeni olabilir. Kasılma durumu eğer 10 dakikadan fazla sürüyorsa, bir uzman doktora gitmekte fayda vardır. Vücudun susuz kalması, bacaktaki kas kramplarını tetiklemiştir. Uykuda aniden görülen kramp ve kasılmalar ise anormal sinir aktivitesi olarak suçlanmaktadır. Özellikle yaşlı bireylerde tendonların sertleşmesi durumu, uyku esnasında kasılmalara neden olur. Hamile kadınlarda da çok sık görülen bu durum, aratan kilolar bacaklara baskı uygulayarak kramplara neden olur.

Sol Bacağa Kramp Girmesi Sebepleri Neler?

Sol bacağa kramp girmesi sebepleri çok sık araştırılmıştır. Yürürken bacak kramplarının görülmesinin nedenlerinden birisi fiziksel aktivitedir. Uzun süre spor yapmadan bir anda spora başlamak, koşmak ve ağır nesneler kaldırmak kasların kasılmasına neden olacaktır. Yüksek kiloya sahip kişilerde de görülen bu durum, özellikle ayağa kalktığında ve yürümeye başladığında daha çok hissedilir. Bunların yanı sıra huzursuz bacak sendromu, sinir hasarları, hormon seviyesinde bozukluklar, uzun süre hareketsiz ve susuz kalmak bacak kramplarının nedenleri arasındadır. Bunların yanı sıra aniden görülen kramplar bir hastalığın da habercisi olabilir. Bazı nörolojik hastalıklar kramp ağrılarına neden olabilir. Motor nöron hastalıkları, nöropatiler gibi ciddiye alınması gereken hasatlıklar adele kramplarına neden olabilir. Sol bacak kasılması nedenleri neler sorusuna karşılık atardamar problemleri ve omurilik daralması en sık karşılaşılan nedenlerdir. Bunun yanı sıra siroz, kansızlık, böbrek yetmezliği, tiroidin az veya fazla çalışması, idrar söktürücüler, tansiyon ilaçları, doğum kontrol hapları, ishal, Parkinson ve eklem kireçlenmeleri kasılma sebepleri sayılabilir.