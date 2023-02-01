Sol Göğsün Altında Bıçak Saplanır Gibi Ağrı Neden Olur? Nefes Alırken Göğsün Sol Tarafında Batma Sebepleri Neler?

Sol göğsün altında bıçak saplanır gibi ağrı neden olur, tehlikeli mi diye merak edenlerdenseniz içeriğimiz tam size göre. Göğüs ağrısı farklı şekillerde olabildiği gibi ağrının sebepleri de farklılık gösterir. Nefes alırken göğsün sol tarafında batma hissi yaşıyorsanız, sol göğüs kafesi ağrısı için hangi doktora gidilir diye araştırmaya başlayabilirsiniz. İçeriğimizin devamında sol göğsün altında bıçak saplanır gibi ağrı neden olur araştırmamızın sonuçlarını başlıklar halinde sunacağız.

Sol Göğsün Altında Bıçak Saplanır Gibi Ağrı Neden Olur?

Göğüs ağrısı değişik formlarda kendini gösterebilir. Bıçak saplanması yada iğne batması gibi, yanma şeklinde , göğsüne taş oturmuş gibi, baskı şeklinde, sıkışma tarzında vs. Ağrının sebebi değişik etkenlerden olabilir. Fakat göğüs, kalbe yakın bir yerde olduğundan dolayı çoğu insan endişelenir ve ağrının sebebini öğrenmek ister. Genelde bu tarz ağrılara göğsün-sırtın üşütüldüğü, rüzgara maruz kalındığı durumlarda veya o bölge kaslarının kişi için sıra dışı şekilde zorlanıp zedelendiği durumlarda rastlanılır. Bunlar genellikle bir tarafa dönmek, bir taraf üzerine yatmak, derin soluk almakla, kolu arkaya germekle oluşan veya daha çoğalan ağrılardır. Aynı zamanda yorgunluk-strese bağlı kulunç ağrıları, boyun fıtıkları, soğuk algınlıkları, mide sıkıntıları, mide reflüsü ve ağır spor yapmak göğüs ağrılarına sebebi olabilir. Bunun yanı sıra yaşanılan göğüs ağrısı kalp ile alakalı bir hastalığı gösterebildiği gibi akciğer, sindirim sistemi, kas ve kemik problemlerinden de kaynaklı olabilir. Önemli olan böyle bir durumda sağlıklı bir sonuç almak adına doktora başvurup ağrının kaynağını öğrenmek ve gerekirse tıbbi müdahalede bulunmaktır.

Sol Göğsün Altında Bıçak Saplanır Gibi Ağrı Tehlikeli Mi?

Göğüs ağrısı şu durumlarda tehlikeli olabilir;

-Sırta, çeneye, kollara vuran göğüs ağrısı

-Baş dönmesi, kollarda uyuşma, terleme ille beraber 20 dakikadan uzun süren göğüs ağrıları

-Göğüs ağrısıyla beraber tansiyonun yükselmesi ya da düşmesi

-Daha önce kalp krizi geçiren kişilerin o dönemlerde yaşadığı ağrıya benzer olan göğüs ağrısı

Tabi ki kesin bir sonuç için hastanelerin Göğüs Hastalıkları bölümünden randevunuzu alıp uzman bir hekime görünmeniz gerekmektedir. Bu şekilde ağrılarınızın kesin sebebini öğrenip uygun tedaviye başlayabilirsiniz.