Solaryuma Girerken Yüze Ne Sürülür? Solaryumdan Önce Güneş Kremi Sürülür Mü?

Solaryum günümüzde birçok kişi tarafından tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Bronz bir ten yanında sağlık açısından da birtakım yararları olduğu düşünülen solaryum kadınların ve erkeklerin oldukça ilgisini çekiyor. Ancak solaryuma girmeden önce ne tür uygulamaların yapılması gerektiği gibi konulara tüm kullanıcıların dikkat etmesi gerekiyor. Solaryuma girerken yüze ne sürülür sorusunun tüm yanıtları haberimizin devamında.

Solaryuma Girerken Yüze Ne Sürülür?

Solaryum yaydığı ışınlar ile D vitamini üretimini sağlayarak kemik erimesine karşı koruma oluşturan bir uygulamadır. Birçok kişinin yalnızca bronzlaşmak için kullandığı düşünülen solaryum birçok önemli fayda daha sağlıyor. Endorfin yani mutluluk hormonu salgılanmasını artırmasının yanı sıra kalp ve dolaşım sistemine de katkı sunuyor.

Bunca faydasına ve katkısına karşın solaryum cihazına girmeden önce kullanıcıların da bilmesi gereken noktalar bulunuyor. Bronzlaşmayı sağlayan bu cihaza girerken kişilerin mutlaka koruyucu kremler kullanmaları gerekiyor. UV ışınları cildi bronzlaştırdığından güneşin etkilerinde olduğu gibi ışınların birtakım yan etkileri olabilir. Bu yan etkilerden korunmak için de cilde koruyucu kremler şarttır.

Solaryum Öncesinde Güneş Kremi Sürülür mü?

Güneş kremi kullanmak solaryum öncesinde önem verilen bir konu. Cilt kanseri, kızarıklık, yanık gibi olumsuz durumlara karşı güneş kreminin yüksek korumalı olmasına dikkat edilmelidir. Solaryuma girmeden önce genel olarak en az SPF 30 koruma faktörü olan ve geniş spektrumlu güneş kremleri tercih edilir.

Aynı zamanda suya dayanıklı bir krem olması da dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır. Solaryum sırasında terleme ve nemlenme meydana gelebilir. Bu ürünün cilde nüfuz etmesi için solaryum öncesinden 15 dakika ya da yarım öncesinden kullanılması gerekir. Güneş koruyucu yalnızca yüze değil aynı zamanda tüm vücuda yedirilerek kullanılmalıdır.