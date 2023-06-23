Solunum yollarını tamamen temizliyor! Ne öksürük kalıyor ne boğaz ağrısı: İşte akciğerleri yeniden doğmuş gibi yapan yöntem

Kronikleşen öksürük, nefes darlığı ve balgam sorunları günlük yaşam kalitesinin de düşmesine neden olabilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için ilaçların yanı sıra doğal şifacılardan da destek alabilirsiniz. Solunum yolunu temizleyen, akciğerlere bakım yapan kekik ve zeytinyağı ikilisi sağlıklı yaşam için vazgeçlimez olabilir, tabii ancak öncesinde doktor kontrolünden geçmenizi tavsiye ederiz.
KEKİĞİN FAYDALARI NELERDİR?
Kekik, bağışıklık güçlendiren doğal kaynaklardan biridir. Aynı zamanda bazı viral enfeksiyon ve bakterilere karşı direnç gösterir. Antibakteriyeldir ve balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır. İltihap önleyici ve balgam sökücü özelliği sayesinde öksürüğü yatıştırır. Sağlıklı beslenmek adına taze kekik ve kuru baharat şeklinde yemeklerinize ekleyebilir, aynı zamanda yağ olarak da kullanabilirsiniz. Ancak kekik yağını tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalı, ve dozu ayarlamasını doğru bir şekilde yapmalısınız. Aksi halde mide problemleri yaşayabilirsiniz.
Kekiği çay şeklinde demleyerek tüketmek de mümkün. Bir bardak sıcak su içerisinde bir çay kaşığı kurutulmuş kekiği demleyin. Bu çay sayesinde şiddetli öksürüğü dindirebilir, göğüs ağrısını giderebilir, solunum yolu sorunlarını en aza indirebilir. Kekik çayının aynı zamanda bronşları rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır.
ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI NELERDİR?
Son derece besleyici ve vitamin kaynağı olan zeytinyağı, iltihabı önlemeye yardımcı olur ve aynı zamanda kalp dostudur. Tütün ürünleri tüketimi, akciğerlerde hasara neden olur ve akciğer salığını zayıflatır. Bıu süreçte yapmanız gereken şey sigarayı bırakmak ve düzenli olarak zeytinyağı tüketmektir. Rutin bir şekilde zeytinyağı tüketmek, akciğerdeki hasarı temizlemeye yardımcı olur.
Zeytinyağı içerisinde yüksek oran E vitamini içerir ve polifenoller bakımından zengindir. Düzenli olarak tüketildiğinde astım hastalığından koruyucu etkisi vardır. Aç karna ya da kahvaltıda 2 yemek kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı içilmesi önerilir. Özellikle KOAH hastalarında atak sıklığını azalttığı söylenmektedir.
Yapılan bir çalışmada, zeytinyağı içinde bulunan antioksidanların iltihaplanmaya neden olan birtakım genleri ve proteinleri engelleyebileceğini ortaya koydu.
ŞİFALI İKİLİ: KEKİK VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI
Her sabah bir kaşık içtiğiniz ya da kahvaltıda tükettiğiniz bu ikili sayesinde, balgamdan hızlıca kurtulabilirsiniz. Bu karışım gün içerisinde tıkanıklığı hafifletmeye yarayacaktır. Vücutta biriken iltihaba da kalkan olacak...
Nasıl tüketilmeli?
İki yemek kaşığı zeytinyağının içine bir çay kaşığı kuru kekik ekleyerek bu karışımı içebilirsiniz. Bu yöntemin yanı sıra kahvalatılarınızda domates-salatalık söğüş üzerinde değerlendirerek tüketebilirsiniz. Üstelik son derece lezzetli bir aromaya sahiptir.