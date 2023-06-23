Solunum yollarını tamamen temizliyor! Ne öksürük kalıyor ne boğaz ağrısı: İşte akciğerleri yeniden doğmuş gibi yapan yöntem

Bağışıklık sisteminin zayıf olması, çevresel faktörler sonucunda solunum yolu sıkıntıları yaşanabilir. Eğer bünyeniz zayıf ise yaz, kış fark etmeksizin öksürük ve boğaz ağrısı kaçınılmazdır. Kronik hale gelen solunum yolu sorunlarından kurtulmak için birtakım doğal yöntemler deneyebilirsiniz. Bu doğal kaynakların en değerlileri ise kekik ve zeytinyağı ikilisi... İşte akciğerleri temizleyen şifalı besinlerin tüketimi.

Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:40 PAYLAŞ ABONE OL

Kronikleşen öksürük, nefes darlığı ve balgam sorunları günlük yaşam kalitesinin de düşmesine neden olabilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için ilaçların yanı sıra doğal şifacılardan da destek alabilirsiniz. Solunum yolunu temizleyen, akciğerlere bakım yapan kekik ve zeytinyağı ikilisi sağlıklı yaşam için vazgeçlimez olabilir, tabii ancak öncesinde doktor kontrolünden geçmenizi tavsiye ederiz.







KEKİĞİN FAYDALARI NELERDİR?



Kekik, bağışıklık güçlendiren doğal kaynaklardan biridir. Aynı zamanda bazı viral enfeksiyon ve bakterilere karşı direnç gösterir. Antibakteriyeldir ve balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır. İltihap önleyici ve balgam sökücü özelliği sayesinde öksürüğü yatıştırır. Sağlıklı beslenmek adına taze kekik ve kuru baharat şeklinde yemeklerinize ekleyebilir, aynı zamanda yağ olarak da kullanabilirsiniz. Ancak kekik yağını tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalı, ve dozu ayarlamasını doğru bir şekilde yapmalısınız. Aksi halde mide problemleri yaşayabilirsiniz.