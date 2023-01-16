Somatizasyon Nedir? Tıpta ve Psikolojide Somatizasyon Ne Demek, Belirtileri ve Nedenleri Neler?

Somatizasyon nedir, sorusu daha çok psikiyatri alanında gündemde olan bir soru olarak yanıt aramaktadır. Somatizasyon bozukluğu belirtileri için kesinlikle bir psikiyatri ile görüşmeli uzamandan bu belirtileri doğrulayacak somatizasyon bozukluğu nedir sorusunun yanıtını profesyonelce almalıdır. Bu bozukluk tıbbi bir açıklaması olmasa da fiziksel ya da bedensel diyebileceğimiz belirtilere sahiptir. Somatik kişiler bedenleri ve organları ile ciddi anlamda şikâyetlerde bulunabilirler. Bu kişiler pek çok hekime gider ve farklı tanılar alarak farklı tedaviler görürler.

Somatizasyon Nedir?

Somatizasyon bozukluğu, tıbbi bir teşhis olarak açıklanamayan ancak fiziksel/bedensel belirtilerin görüldüğü psikiyatrik bir durumdur. Bir insanın somatizasyon bozukluğu tanısı alabilmesi için bu rahatsızlıkların iş, sosyal ortam, aile ortamı, okul, iletişim vb. gibi alanlarda yani yaşamımızın hemen hemen her alanındaki önemli aktiviteleri ciddi anlamda etkilemesi gerekmektedir.

Hem fiziksel hem de bedensel belirtileri olduğu için somatik rahatsızlıklara sahip insanlar, bedenleri ve organları ile ilgili çeşitli yakınmalarda bulunabilirler. Vücutlarında yanma hissi, sürekli yer değiştiren ağrılar, dillerinde farklı tatların olması ve ara sıra giren krampların olduğundan şikâyetlenirler. Bunların yanında somatik kişilerin en önemli özelliklerinden biri de birçok hekime giderek farklı farklı tanılar almaları ve farklı tedavilere girmeleridir. Ancak bu tedaviler de yakınmalarını durduramaz. Bu nedenle de insanlarda somatizasyon bozukluğu olduğu tespit edilemediğinde, birçok farklı ilaç kullanımından kaynaklanan tehlikeli yan etkilerin sıkıntıları yaşanabilir. .

Somatizasyon Belirtileri Nelerdir?

Somatizasyon bozukluğu olan kişilerin psikiyatrik ve psikolojik teşhisleri yapıldığında genellikle altta yatan nedenlerin stresten kaynaklandığı görülür. Bu durumda stres faktörlerinin birey tarafından fark edilememesi, görmezden gelinmesi ya da çözülememesi sonucunda kişide psikolojik sıkıntılar kendini somatik yakınmalar olarak gösterir.

Bunların yanında bilinçaltı bir seviyede, kişinin bedensel yakınmalarını kullanarak psikolojik stres unsurlarından kendini korumaya çalıştığını söyleyebiliriz. Stres yükü olan bir kişinin beyninin, depresyon veya kaygı bozukluğu geliştirmek yerine bedensel hislere neden olup kişinin vücudunun bazı bölgelerinde oluşan ağrılardan yakınmasına neden olmasını örnek verebiliriz.

Somatizasyon Nedenleri Neler?

Somatik kişilik bozukluğu daha çok iş kaygısı ve şehir hayatının psikolojik yüklerinden kaynaklanmaktadır. Bunlar bireyin hastalığını daha da çok depreştirirken fiziksel ve bedensel hastalıklara da açık hale getirmektedir. Genel olarak somatizasyon kişilik bozukluklarının nedenleri şunlardır:

Fiziksel şikâyetler nedeniyle toplumsal, mesleki alanlarda sorunlar yaşama

Karın ağrısı, bulantı, kusma nöbetleri, öğürmeler, karın şişmesi gibi fiziksel şikâyetlerin olması

Ses kısılması, sağırlık, körlük, yutma güçlüğü, felç benzeri durumlar yaşama

Adet bozuklukları, düzensizlikleri, aşırı kanamalar, gebelik esnasında aşırı kusmalar nedeniyle sık sık hastanede yatma

Cinsel isteksizlik ya da cinsel birleşme esnasında ağrılar yaşama

Bedenin değişik yerlerinde değişik derecelerde ağrıların olması

Soluk darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, baş dönmesi gibi problemler yaşıyor olma

Somatizasyon Kişilik Bozukluğunun Tedavi Nasıldır?

Bilişsel-davranışçı psikoterapilerde, somatizasyon tedavisinde kişilerin yaşadıkları belirtilerle ilgili olumsuz düşünceler belirlenir ve bunların olumlu düşüncelerle değiştirilmesi amaçlanır. Bu noktada kişi belirtileri yaşamaya devam ediyorsa bunları yorumlayış biçimini değiştirerek kişinin daha az stres ve sıkıntı yaşaması hedeflenir.

Tedavide son hedef ise yakınmaların tamamen ortadan kalkmasıdır. Bu kişilerin geçmiş dönem travmatik yaşantıları psikoterapide çalışıldığında, belirtilerin derece derece azaldığını ve bir süre sonra da ortadan kalktığı görülür. Bu çalışmaların yanında uygun ilaç tedavisi uygulandığında sürecin daha rahat ve hızlı işlediği görülür.