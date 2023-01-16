Sosyal Fobi Nedir? Tıpta ve Psikolojide Sosyal Fobi Ne Demek, Kimlerde Görülür?

Sosyal fobi, aynı zamanda sosyal anksiyete bozukluğu olarak da adlandırılmaktadır. Sosyal anksiyete ile aynıdır. Sosyal fobinin nasıl yenileceğini bir psikiyatrist danışmandan yardım alarak öğrenebilirsiniz. Bu tür hastalıklarda, profesyonel bir danışmanla konuşmak oldukça yardımcı olabilmektedir. Sosyal fobi belirtileri olarak, çocuklarda ki utangaçlık hissinin sosyal fobi diyerek kesin bilgiye başvurulmaması gerekmektedir. Başka bir sorun da teşkil ediyor olabilir. Bu konuyu daha ayrıntılı incelemek için sosyal fobi nedir adlı yazımıza geçelim.

Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal fobi, sosyal anksiyete bozukluğuyla aynı anlamı taşımaktadır. Bir bireyin gün içerisinde yaşanan etkileşimler sürecinde başka bireyler tarafından gözetlenmekten veya yargılanmaktan korkmasından dolayı ortaya çıkan bir hastalıktır. Aynı zamanda anksiyete, korku, özbilinç ve utanç duygularına verilen isim olarak da bilinmektedir.

Günlük yaşantıda ki bazı sosyal durumlarda bu hastalık baş gösterebilir. İlişki kurmakta sorunları olan bireylerde oldukça çok görülmektedir. Yeni tanışılan biriyle ilk randevuya çıkmak bireyde gerginliğe sebep olabilecek bazı durumlardan bir tanesidir.

Tıpta ve Psikolojide Sosyal Fobi Ne Demek ?

Yasaklanmış cinsel veya saldırgan dürtülerin bilince gelmesiyle bireyin cezalandırılacağı düşüncesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumun ortaya çıkması, bireyin kaçınma, yansıtma ve savunma mekanizmalarını harekete geçirmektedir. Ve fobi durumu ortaya çıkar. Sosyal fobi de aynı mekanizmayla hareket etmeye devam ederek kabul edilemeyecek derecede bilinçdışı arzu ve fantezilerle bunlara karşı yükselen savunmaların bir ürünü olarak gün yüzüne çıkmaktadır. Sosyal fobinin üzerinde utanç yaşantıları, suçluluk duygusu ve ayrılık kaygısı gibi üç adet temel dinamiğin etki gösterdiği söylenebilir. Sosyal fobisi olan bireylerin, fobilerinin oluşma sebeplerinden bir tanesi insanlardan onay alma sonucu başarılı olamazsa kendilerini kapatma durumu baş gösterir.

Sosyal Fobi Kimlerde Görülür ?

Sosyal fobi, depresyon ve alkolizmden sonra Türkiye 'de en çok rastlanan ruhsal hastalıklar sırasında, 3.sırada yer almaktadır. Genel nüfusta, %7 ile 8 arasında sosyal fobi hastalığı görülür. Sosyal fobinin görülme sıklığı kadınlarda daha fazladır. Kadınlarda bu oran %2.3 iken erkeklerde ise %1..1 oranındadır. Yapılan araştırmalar da genelde bu hastalığa kadınların erkeklerden daha çok yakalandığı gözlemlenmektedir. Klinik araştırmalarda ise bu oranın tam tersi olup, erkeklerde daha çok görüldüğü yönündedir.

Hastalık genelde küçük yaşlarda görülmektedir. Sosyal fobi, alt tipine göre değişiyordur ama genelde ergenlik döneminde başlamaktadır (10 – 17 yaş). Hastaların %40 'ında hastalığın başladığı yaş 10 'un altındadır. 20 Yaşının altında olan hastaların oranı ise %95 'tir. Okul fobisine sahip olan çocuklarda genelde bu ilerleyip sosyal fobiye dönüşme ihtimali de oldukça yüksektir. Sosyal olarak tam bir yalnızlığa yol açılabilir. Bu yalnızlık beraberinde diğer farklı ruhsal hastalıkları da tetikleyebilir. Bunun için önlem alınmalı ve bir profesyonel ile görüşülmelidir.

Sosyal Fobinin Belirtileri