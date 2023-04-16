Sosyal medyayı kasıp kavuran içecekteki büyük tehlike! Sakın denemeyin mideyi çürütüyor

Son zamanlarda sosyal medyada severek tüketilen içeceklerden biri olan “portakallı kahve” yeni trend listelerinde kendine yer buluyor. Sert kahve ve espressonun acılığını “gidermek” için bu yöntemi deneyen kullanıcılar, lezzetini de beğendiklerini söylüyor. Fakat bu durum büyük riskleri de beraberinde getiriyor.

Giriş Tarihi: 16.04.2023 09:12 PAYLAŞ ABONE OL

Amerika Birleşik Devletleri'nde daha yeni viral olurken, tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. Aslında Tayland ve Vietnam gibi bazı Asya ülkelerinde oldukça popüler bir uygulama. Fakat giderek dünyanın diğer bölgelerine de yayılan bu içecek türü, aslında bilinmeyen bazı sağlık tehditlerini de beraberinde getriiyor.

İçeceği yapma süreci oldukça basit; buzun üzerine bir bardak portakal suyu dökün ve üstte küçük bir boşluk bırakın. Ardından bir shot espresso ekleyin. Renkler birbirine karışırken içeceğin güzel göründüğünü ortada ayrıca belki de meyve suyunun tatlılığı, espressonun acılığının bir kısmı için hoş bir aroma sağlıyor. Ancak bazı uzmanlar, bu tarifin uygulanmaması gereken bir trend olduğunu belirtiyorlar.