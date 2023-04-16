Sosyal medyayı kasıp kavuran içecekteki büyük tehlike! Sakın denemeyin mideyi çürütüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde daha yeni viral olurken, tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. Aslında Tayland ve Vietnam gibi bazı Asya ülkelerinde oldukça popüler bir uygulama. Fakat giderek dünyanın diğer bölgelerine de yayılan bu içecek türü, aslında bilinmeyen bazı sağlık tehditlerini de beraberinde getriiyor.
İçeceği yapma süreci oldukça basit; buzun üzerine bir bardak portakal suyu dökün ve üstte küçük bir boşluk bırakın. Ardından bir shot espresso ekleyin.
Renkler birbirine karışırken içeceğin güzel göründüğünü ortada ayrıca belki de meyve suyunun tatlılığı, espressonun acılığının bir kısmı için hoş bir aroma sağlıyor. Ancak bazı uzmanlar, bu tarifin uygulanmaması gereken bir trend olduğunu belirtiyorlar.
Sağlık açısından bakıldığında, kahve ve portakal suyunu karıştırmak midenize zarar verebilir. Diyetisyen Christina Manian; her iki içeceğin de oldukça asidik olduğunu ve bunun da mide ekşimesi ve asit reflü gibi sorunlara yol açabileceğini açıkladı.
Manian'a göre portakal suyu ve kahveyi karıştırmanın, vücudunuzun besinleri düzgün bir şekilde emilim sağlamasını zorlaştırabilir. Kahvede doğal olarak bulunan tanenler, portakal suyunda önemli bir besin olan C Vitamini emme yeteneğinizi engelleyebilir. Böylece, meyve suyundan tam olarak yararlanamayabilirsiniz ve midenizin daha fazla asit üretmesine sebep olabilir.
Kahvaltıda her ikisinin de tadını çıkarabileciğiniz kesin olsa da, hassas bir mideniz varsa, bu sizin için ideal bir kahve tarifi olmayabilir.